一文掌握蘋果財報：Mac和服務事業為亮點、大中華表現優預期、本季營收料重返成長

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-03 07:35

蘋果 (AAPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布 2024 會計年度第二季財報，營收降幅小於市場預期，並預估本季將重回成長。值得注意的是，中國銷售表現似乎未如市場所想的糟糕，中國市場的 iPhone 銷售實際上有所成長。

1.iPhone 銷售下滑，Mac、服務營收為亮點

Q2 各產品表現 v.s. LSEG 共識預期

iPhone 營收：459.6 億美元 (年減 10%) v.s. 460 億美元

Mac 營收：75 億美元 (年增 4%) v.s. 68.6 億美元

iPad 營收：56 億美元 (年減 17%) v.s. 59.1 億美元

穿戴裝置、家庭和其他產品營收 (含 AirPods、Apple Watch)：79 億美元 (年減 10%) v.s. 80.8 億美元

服務營收：239 億美元 (年增 14%) v.s. 232.7 億美元

財報顯示，蘋果上季 iPhone 營收下滑 10%，至 459.6 億美元，主要和去年同期比較基期較高有關，當時因疫情問題導致 iPhone 14 銷售延遲。庫克表示，若排除一次性現象，上季營收有望實現成長。

值得注意的是，上季 Mac 營收意外成長，年增 4% 至 74.5 億美元，遠優於市場預期，主要受惠於 3 月推出搭載 M3 晶片的新款 MacBook Air。庫克表示，上季大約有一半的 MacBook AIr 買家是 Mac 的新用戶。

根據彭博報導，蘋果計劃在今年稍晚發布首款搭載 M4 處理器的 Mac，並聚焦 AI 功能。

上季一大亮點在於蘋果的服務事業，營收成長 14% 至 239 億美元，優於市場預測。該部門涵蓋 Apple Music、Apple TV + 和 iCloud 訂閱等服務，但主要收入仍來自 App Store 應用商店。

目前 App Store 正面臨來自歐盟監管機構的壓力，蘋果被迫開放第三方平台，讓歐盟用戶能夠不必經由 App Store 就能下載 App，並使用 Apple Pay 以外的支付方式。除了歐洲以外，蘋果也可能被迫在美國市場做出改變。

2. 大中華表現不如預期糟

(圖: REUTERS/TPG)

Q2 地區銷售

美洲：372.7 億美元 (年減 1.4%)

歐洲：241.2 億美元 (年增 0.7%)

大中華：163.7 億美元 (年減 8%)

日本：62.6 億美元 (年減 13%)

亞太其他：67.2 億美元 (年減 17%)

近月來，蘋果中國業務放緩備受投資人關注，因當地消費者紛紛湧向本土智慧手機品牌，政府也限制部分辦公室使用外國技術與商品。

研調機構 Counterpoint Research 數據指出，今年首季，iPhone 在中國銷售下滑 19%，為 2020 年以來表現最糟的一季，單季降幅也創紀錄新高，達到近 10%。

在此背景下，上季大中華營收約達 164 億美元，雖較去年同期下滑 8%，但仍輕鬆優於分析師預期。

財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，對中國的擔憂已被誇大。「我們對於在中國取得的成果感到滿意，現實有時可能和你所看到的情況不同。」蘋果指出，上季中國 iPhone 營收實際上有所成長。

3. 本季營收料重回成長

梅斯特里表示，蘋果預測本季營收將以「低個位數」(low single digits) 百分比成長。

這讓投資人鬆了一口氣，因為他們一直在等待這家 iPhone 製造商走出低潮。受智慧手機市場低迷和中國逆風干擾，蘋果營收在過去六季中有五季出現下滑。該公司 2 月時警告，Q2 營收恐較去年同期下滑約 5%。

梅斯特里在和分析師舉行的財報電話會議中表示，公司預估本季 iPad 銷售將實現「雙位數」(double-digit) 百分比成長，且服務部門料延續過去兩季的成長態勢。

4. 史上最大庫藏股計畫

蘋果宣布，董事會已授權進行 1100 億美元的庫藏股計畫，較去年的 900 億美元增加 22%，打破了其在美國的最大回購紀錄。研調公司 Birinyi Associates 編制數據顯示，蘋果在 2018 年授權進行 1000 億美元的股票回購。