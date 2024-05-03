〈財報〉蘋果Q2營收降幅未如預期糟、宣布史上最大庫藏股計畫 盤後勁揚7%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-03 05:12

蘋果 (AAPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布上季營收下滑，但降幅未如市場預期來的大，且執行長庫克 (Tim Cook) 預期，隨著人工智慧 (AI) 相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果並宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，規模為史上最大。財報發布後，盤後股價勁揚逾 7%。

蘋果未提供正式指引，但庫克向 CNBC、路透等媒體表示，Q3 整體營收料以「低個位數成長」(low single digits)。蘋果去年 Q3 營收為 818 億美元，當時 LSEG 共識預期為 832.3 億美元。

財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在財報電話會議上表示，預估本季 iPad 營收年增率將實現「雙位數成長」(double-digit)，且服務部門將延續過去兩季的成長態勢。

蘋果也宣布，董事會已授權進行 1100 億美元的庫藏股計畫，較去年授權的 900 億美元增加 22%。Birinyi Associates 數據顯示，這是史上規模最大的一次。

Q2(截至 3/30) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：907.5 億美元 (年減 4%) v.s. 900.1 億美元

淨利：236.4 億美元 (年減 2%)

稀釋後每股盈餘 (EPS)：1.53 美元 v.s. 1.50 美元

毛利率：46.6% v.s. 46.6%

各產品表現 v.s. LSEG 共識預期

iPhone 營收：459.6 億美元 (年減 10%) v.s. 460 億美元

Mac 營收：75 億美元 (年增 4%) v.s. 68.6 億美元

iPad 營收：56 億美元 (年減 17%) v.s. 59.1 億美元

穿戴裝置、家庭和其他產品營收 (含 AirPods、Apple Watch)：79 億美元 (年減 10%) v.s. 80.8 億美元

服務營收：239 億美元 (年增 14%) v.s. 232.7 億美元

按產品類別來看，上季 iPhone 銷售額下滑約 10%，至 459.6 億美元，顯示對去年 9 月推出的 iPhone 15 需求不振，但大致符合分析師預期。

Mac 營收成長 4% 至 75 億美元，但仍低於 2022 年的高峰。庫克指出，這主要是由 3 月發布的搭載 M3 晶片的 MacBook Air 機型所帶動。

iPad 營收年減 17% 至 56 億美元，遜於預期。蘋果自 2022 年以來便沒有再推出新款 iPad，進而拖累銷量。不過，該公司料於下周二 (7 日) 的新品發表會上發布新一代 iPad，可望重振對該產品線的需求。

庫克還表示，蘋果在下周的活動以及 6 月的年度開發者大會上，將有「重大的 AI 相關計畫」要宣布。

包含 AIrPods、Apple Watch 的其他產品營收年減 10%，至 79 億美元。服務事業為上季的一大亮點，這個涵蓋訂閱服務、保固、搜尋引擎授權協議和分潤在內的部門，上季營收成長 14% 至 239 億美元。