美國那斯達克中國金龍指數大漲6% 創去年11月底以來新高
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 09:00
香港股市周四（2 日）收盤大漲後，美國那斯達克中國金龍指數周四收盤也勁揚逾 6%，寫下去年 11 月底以來收盤新高，利多是中國五一連假數據報喜，且中共中央政治局在節前釋出積極政策信號。
納斯達克中國金龍指數周四收盤勁漲逾 6%，小鵬汽車 (XPEV-US) 、嗶哩嗶哩飆漲逾 15%，貝殼暴漲逾 12%，金山雲、京東 (JD-US) 狂漲逾 11%，高途、理想汽車 (LI-US) 驟漲逾 10%，微博 (WB-US) 漲逾 8%，百度 (BIDU-US) 、好未來 ADR(TAL-US) 漲逾 7%，蔚來 (NIO-US) 、阿里巴巴 (BABA-US) 漲逾 6%。
燈塔專業版的數據顯示，截至周四 12 時 54 分，中國五一檔新片總票房（含預售）已突破人民幣 7 億元，《維和防暴隊》、《九龍城寨之圍城》、《間諜過家家代號：白》暫列票房前三名。
中國國家鐵路集團的數據顯示，周三全中國鐵路旅客達到 2,069.3 萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。周四全國鐵路預計發送旅客 1,700 萬人次，國鐵集團計劃加開旅客列車 1,094 列。
去哪兒的數據也顯示，5 月 1 日出發的國際機票預訂量不僅超過 2019 年同期，還創下歷年「五一」單日新高。多個免簽目的地預訂量超過 2019 年三成。這個「五一」，中國旅客將遍布全球超過 1,000 座城市，到國外小城探索。
此外，中共中央政治局周二召開會議，表示要結合房地產市場供需關係的新變化、民眾對優質住宅的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊建立房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。
中共高層並指出，要靠前發力有效落實已確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，維持必要的財政支出強度。要靈活運用利率及存款準備率等政策工具，增強對實體經濟的支持力道，降低社會綜合融資成本。
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