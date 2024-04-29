日元匯率跌破160大關後強勢反彈 日本政府干預猜測四起

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 20:06

日元兌美元匯率周一 (29 日) 觸及 34 年新低後飆升，外界猜測這是日本政府自 2022 年以來首次出手干預，以支撐陷入困境的日元。

日元一度貶破 160 大關，創 34 年新低。(圖：ZeroHedge)

在日本的假日市場疲軟情況下，日元大幅波動，周一匯率反彈逾 2%，稍早一度下跌 1.2%，至 1 美元兌 106.17 日元，這是自 2022 年底以來最大的交易區間。截稿前，日元兌美元匯率報 156.36 日元。

National Australia Bank 策略師 Rodrigo Catril 表示：「市場非常動盪，由於流動性不多，日元成了一個可以玩轉的利器。干預的風險是一個附加因素。」

三井住友銀行 (Sumitomo Mitsui Banking Corp.) 首席外匯策略師 Hirofumi Suzuki 表示：「如果日元從目前的水準進一步下跌，就像日本央行在 2022 年 9 月做出決定後那樣，干預的可能性將會增加。」他強調：「觸發行動的不是水準，而是速度。」

日元兌美元匯率今年已貶值逾 9%，若進一步跌至 160.2 日元，將是 1986 年以來新低。日本官員一再警告說，如果貶值幅度過大、速度過快，他們將無法容忍。日本財務大臣鈴木俊一上周曾說，他擔心日圓走軟對通膨的影響。

神田真人周一說：「我們不能忽視由投機驅動的過度和異常的外匯波動對國家經濟的負面影響。因此，我們將繼續採取必要的適當措施。」

IG Australia 駐雪梨市場分析師 Tony Sycamore 表示：「此舉具有日本央行實際干預匯市的所有特徵，而這正是出手的最佳時機。日本的公共假日 “意味著美元兌日元的流動性降低，而日本央行的美元受到更大衝擊。」