〈輝達GTC大會〉劉揚偉：鴻海與輝達將在Computex亮相新合作案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-21 16:56

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉與輝達執行長黃仁勳一同參觀鴻海在 GTC 20242 的展區，劉揚偉透露，接下來與輝達有一部分合作可能在 Computex 展出，「這會是一個梗」，還是由輝達執行長黃仁勳來講會比較好。

談到鴻海集團在 AI 的布局，劉揚偉表示，最近提出的三大平台，包括智慧製造，是鴻海的本業，後來又有了智慧電動車 (EV)，並以基於上述兩個平台，提出智慧城市的倡議 (Initiatives)。

劉揚偉指出，鴻海擁有這些大數據，加上現在生成式 AI(Gen AI) 出來，生成式 AI 讓這些大數據變得更有用，過去我們要把這些大數據發揮效果，效果是有限，用生成式 AI 可以把很多這些經驗除了記住之外，還會把彼此之間的關係所衍生出來的經驗，也都會生成出來。

他也提到，目前生成式 AI 大語言模型 (LLM) 優化，支援自然語言 (Voice)，不必再侷限單一語言，各國語言混合使用下達指令，生成式 AI 也能理解；另外一個是生成式 AI 可以生成出很多基於使用者的知識，所衍伸出來不知道的知識，非常有效率。

劉揚偉進一步說明，過去看到運算系統的演進的時候，每一次輸入方式變化的時候，都會造成產業巨大變化，首次是鍵盤 (Keyboard)，後來出現滑鼠 (Mouse)，再來是觸控 (Touch)，現在出來的是語音辨識 (Speech)，因此，生成式 AI 將會帶來巨大的產業變化。