鴻海3月營收創同期次高 首季1.32兆元符合預期 Q2估雙增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-05 15:56

鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 3 月營收 4475.4 億元，月增 26.97%、年增 11.8%，為歷年同期次高；第一季營收 1 兆 3222 億元，季減 28.58%、年減 9.61%，符合公司在法說會揭露的展望預期。

展望第二季，鴻海表示，雖然仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但預估仍可望呈現季增、年增的表現，能見度大約與目前市場預期相當。

3 月營收表現來看，鴻海說明，因前月適逢農曆春節假期，工作天數較少，基期較低，四大產品類別均呈現月增，其中，雲端網路產品、元件及其他產品、消費智能產品均有強勁成長，電腦終端產品客戶拉貨動能較大、顯著成長。

若以去年同期相比，3 月消費智能產品受惠客戶拉貨動能較大而有強勁成長；雲端網路產品中，雲端產品拉貨動能較強，抵銷網通庫存調整的影響，因此本類別呈現顯著成長；元件及其他產品也有顯著成長；電腦終端產品則因 PC 市場需求未回溫，約略持平。