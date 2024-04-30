南寶布局SRF 轉投資瑋傑科技高雄路竹新廠落成啟用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 18:27

南寶表示，瑋傑科技將廢塑膠及其混合物回收後再製成燃料，藉由添加獨家發明專利配方，從原料、製程到產品皆保持潔淨，成為符合空汙標準的高減碳固體再生燃料。南寶於 2022 年投資瑋傑科技，目前持股約 23%。

瑋傑科技可將此優質回收再製燃料，供應鍋爐廠及汽電共生廠取代煤炭以用來發電及產生蒸氣，同時達成廢塑膠回收處理、控制汙染、減碳和生電四大綠色永續目的，同時和燃煤相較，客戶端的成本甚至更低。

在持續拓展新客戶之下，瑋傑科技台南善化廠的產能已幾乎滿載，因此也在高雄路竹設立新廠，另外高雄路竹廠已向經濟部申請 D 類個案再利用，所能處理的廢棄物種類持續增加中，並持續招募人才。

瑋傑科技產出的高減碳固體再生燃料，熱值高於高熱煤，燃燒時產生的熱量較高，有較好的發電量，此外，瑋傑科技 SRF 出貨品質含氯量控制在小於 0.05%，遠低於國家最高標準的含氯量小於 0.2%。