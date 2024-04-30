南寶布局SRF 轉投資瑋傑科技高雄路竹新廠落成啟用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 18:27
南寶 (4766-TW) 布局循環經濟，轉投資的瑋傑科技高雄路竹新廠近期落成啟用，並取得廢塑膠再利用許可，將生產高減碳固體再生燃料 (SRF) 在新產能逐步開出之下，產量與營收可望持續提升。
南寶表示，瑋傑科技將廢塑膠及其混合物回收後再製成燃料，藉由添加獨家發明專利配方，從原料、製程到產品皆保持潔淨，成為符合空汙標準的高減碳固體再生燃料。南寶於 2022 年投資瑋傑科技，目前持股約 23%。
瑋傑科技可將此優質回收再製燃料，供應鍋爐廠及汽電共生廠取代煤炭以用來發電及產生蒸氣，同時達成廢塑膠回收處理、控制汙染、減碳和生電四大綠色永續目的，同時和燃煤相較，客戶端的成本甚至更低。
在持續拓展新客戶之下，瑋傑科技台南善化廠的產能已幾乎滿載，因此也在高雄路竹設立新廠，另外高雄路竹廠已向經濟部申請 D 類個案再利用，所能處理的廢棄物種類持續增加中，並持續招募人才。
瑋傑科技產出的高減碳固體再生燃料，熱值高於高熱煤，燃燒時產生的熱量較高，有較好的發電量，此外，瑋傑科技 SRF 出貨品質含氯量控制在小於 0.05%，遠低於國家最高標準的含氯量小於 0.2%。
南寶強調，瑋傑科技目前協助南寶回收碳纖維製程相關廢棄物，有助南寶提升廢棄物回收再利用率，將廢棄物製成高減碳固體再生燃料同時也協助下游廠商提升減碳效益，邁向淨零，達成碳中和的目標。
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