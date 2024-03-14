〈鴻海法說〉劉揚偉：今年營收顯著成長 AI伺服器估增4成 GPU模組增逾100%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 15:52

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，董事長劉揚偉表示，AI 伺服器在需求強勁帶動下，上調全年營收展望，從原先中性上調至「顯著成長」，其中，AI 伺服器估年增 4 成、上游的 GPU 模組更可望有三位數成長。

劉揚偉表示，近期由於生成式 AI 應用的增加，使得 AI 伺服器的能見度變得很高，目前除了雲端服務供應商 (CSP) 客戶，品牌客戶也開始積極發展 AI 伺服器，也因此新增許多訂單。

劉揚偉進一步指出，目前鴻海是最大的 GPU 模組供應商外，GPU 基板將逐季擴產，下游的機櫃、整機等系統組裝也會積極爭取，因此，預計鴻海今年 AI 伺服器產品在整體伺服器的營收占比，將由去年 3 成提升至 4 成以上。

談及在 AI 伺服器的競爭優勢，劉揚偉強調，鴻海掌握了 AI 數據中心的關鍵零組件，包括高效能的運算伺服器、儲存器、交換器、電源供應解決方案及先進的散熱技術等，鴻海是唯一可以提供 AI 數據中心全方位解決方案的公司。