中國3月出口衰減7.5% 進口意外下滑 凸顯內需不振

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-12 18:36

最新數據顯示，中國 3 月出口衰減 7.5%，進口也意外下滑，凸顯內需不振，經濟學家認為，決策官員恐怕不得不採取更多措施，以刺激需求。

中國海關總署周五（12 日）公布的數據顯示，以美元計，3 月出口較一年前下滑 7.5%，進口下降 1.9%，這兩項數據均遠不如經濟學家原估。

第 1 季出口額達 8,075 億美元，進口為 6,238.4 億美元，均較去年同期成長 1.5%。

海關總署表示，國際環境發生深刻變化，世界經濟面臨許多嚴峻挑戰，這些都給中國外貿帶來更大考驗。

展望第 2 季，海關總署認為，地緣政治緊張局勢、貿易保護主義等因素依然存在，給外貿帶來一定困難和挑戰，但外貿發展也有不少有利因素，全球貿易出現趨穩改善的跡象，預測第 2 季中國進出口持續向好，上半年基本保持在增長通道。

法國興業銀行大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示，考慮到今年稍早中國出現的積極信號，「我們仍認為出口應該處於回升趨勢，但幅度不大」。這些數據可能也會降低市場對第 1 季國內生產毛額（GDP）的預期。

中國將在下周二公布首季 GDP 成長率，也會發布零售銷售、工業生產、失業率等數據，投資人將能藉此更加了解中國的經濟前景。

《彭博》經濟學家朱懌（Eric Zhu）說，海外需求早期指標顯示，未來幾個月會出現一定程度的反彈，這有助於提振經濟，但早期指標看起來不足以抵銷疲弱內需。朱懌並指出，進口意外下滑，代表決策官員不得不採取更多措施，以刺激需求。