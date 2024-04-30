國泰金擬配息2元配發率逾6成 現金殖利率4%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 16:37

50 萬股東注意！國泰金 (2882-TW) 今 (30) 日召開董事會，決議配發每股現金股利 2 元，盈餘配發率達 61.7%，若依今天收盤價 50.5 元計畫，現金殖利率為 3.96%，在金控股中仍算表現不俗，今年總計將發出 293.38 億元的現金股利。

國泰金 2023 年稅後純益 515 億元，年增 36%，每股純益 (EPS) 3.24 元，盈餘配發率達 61.7%。

國泰金日前於法人說明會上，關於股利政策議題，財務長陳晏如說明，去年國泰金獲利成長 36%，加上其他權益及 AC 未實現合計數顯著回升，大幅提高公司在股利政策盈餘分派的量能，總經理李長庚亦表示，2023 年度的股利將提出更積極、有競爭力的提案，送到董事會及股東會。

陳晏如指出，國泰金近 10 年平均盈餘配發率約 4 成多，除了過去兩年受疫情影響，配發率下滑，未來仍希望維持穩定的配發率，且以現金為主。