2023年社會新鮮人均薪3.5萬元年增2.9% 大學畢業生起薪3.3萬元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-30 16:20

勞動節前夕，勞動部今 (30) 日公布 2023 年初任人員薪資調查，去年職場新鮮人月薪平均為 3.5 萬元，年增 2.9%，以基本工資為起薪者占 2 成 3，大學畢業以上占 90.2%，其中大學畢業者 3.3 萬元，研究所畢業 4.9 萬元。值得注意的是 112 年初任人員為 15.6 萬人，較 111 年減少 1.3 萬人或 7.7%，應與青年人口減少有關。

為了解初入職場受僱者之薪資水準，勞動部以高級中等以上學校畢業生、勞工退休金月提繳工資及公教人員保險等大數據資料，編算畢業生初入職場之受僱人員薪資統計。

勞動部統計，112 年初任人員為 15.6 萬人，較 111 年減少 1.3 萬人或 7.7%，應與青年人口減少有關。就性別觀察，男性占 45.7%，女性占 54.3%；教育程度以大學占 73.4% 最多，研究所占 16.8% 次之，二者合占 90.2%，另高中職占 7%，專科僅占 2.6%；任職之公司規模為中小企業者占 53.1%，大企業及其他占 46.9%。

受畢業生之性別結構影響，112 年專科及大學之初任人員中，女性分別占 77.4% 及 57.7%，均高於男性，研究所則男性占 59.6%，高於女性，國中及高級中等（高中、高職）亦均為男性高於女性。

就產業別來看，112 年初任人員以任職製造業、批發及零售業均占 18.4% 最多，醫療保健及社會工作服務業占 11.8% 次之，其餘占比較高之行業包括專業科學及技術服務業 9.1%、住宿及餐飲業 8.1%、教育業 7.8%。與 111 年相較，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，致占比下降 3.9 個百分點較多。

112 年初任人員平均為 3.5 萬元，較 111 年增加 2.9%。高中職畢初任人員薪資平均為 2.8 萬元，大學為 3.3 萬元，研究所則為 4.9 萬元；另初入職場以基本工資 26,400 元為起薪者占 23.4%，較 111 年 25,250 元減少 0.7 個百分點，其中高中職為 58.3%，大學為 23.9%，研究所為 4.4%。

女性初任人員薪資平均約為男性 9 成 2，主因研究所性別薪資差距較大：112 年女性初任人員薪資平均 3.4 萬元，為男性 3.7 萬元之 92%，較 111 年之 89.7% 上升 2.3 個百分點，性別薪資差距由 10.3% 縮小至 8%。

就各教育程度觀察，大學以下性別薪資均為相近，性別薪資差距均低於 1.9%，惟研究所女性薪資 4.5 萬元，為男性 5.2 萬元之 87.1%，差距 12.9%（6.7 千元）為各教育程度之冠，此應與研究所畢業男性初任人員中，就讀資訊通訊科技學門、工程及工程業學門者占 61.2%（女性僅占 24.8%），致男性從事薪資較高之科技、工程領域人數較多有關。

就初任人員主要任職行業觀察，112 年大學畢業者以醫療保健及社會工作服務業薪資 3.8 萬元最高、金融及保險業 3.6 萬元次之；研究所則以製造業薪資 5.7 萬元最高、出版影音及資通訊業 5.6 萬元次之。與 111 年相較，大學畢業者以住宿及餐飲業增加 6.4%（2 千元）較多，研究所則以批發及零售業增加 4.3%（2 千元）較多。