COMPUTEX主題演講再添大咖 美超微梁見後將登台

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 12:41

今年 COMPUTEX 再添大咖出席，外貿協會今 (30) 日宣布，邀請 Supermicro(美超微) 總裁暨執行長梁見後，於 6 月 5 日上午發表主題演講，介紹 Supermicro 針對 AI、雲端及企業工作負載優化的最新系統產品。

貿協表示，在 COMPUTEX 主題演講環節中，梁見後將介紹 Supermicro 專為優化各種運算工作負載所設計的尖端系統產品。此外，主題演講內容也包括 Supermicro 新型 AI 創新技術，助力全球客戶打造最先進的應用，並降低解決問題所需時間成本。

針對現今的 AI 與機器學習、雲端以及儲存等需求，Supermicro 提供了理想的機櫃級解決方案，且能實現資料中心內的快速部署。而其模組化構建式解決方案能支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱技術，幫助企業創造客製化系統，以便因應許多類型的運算用途。

此外，Supermicro 的液冷技術可降低能源消耗與資料中心總體擁有成本，同時使其系統及伺服器產品仍能夠提供客戶所需的強大效能。Supermicro 將於展覽期間展示其搭載先進 CPU 及 GPU 的特色系統產品，適用於多元的現代工作負載。