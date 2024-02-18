勞動部：壯年勞工重返職場 可領6萬 補助雇主每年最高30萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-18 10:16

勞動部昨 (17) 日宣布自 113 年 2 月起，推動 13 項措施協助壯世代重返職場，凡受僱滿 90 日發給獎勵 3 萬元，可領 2 次，並依雇用人數補助雇主每月補助職場支持輔導費 3 千元，每年最高 30 萬元，預計每年協助至少 6 萬名壯世代勞工就業。

依主計總處 112 年 12 月統計，55~59 歲國人的勞參率為 61.78%，較同期 50~54 歲勞參率 77.68% 下降 15.9 個百分點；又與國際相比，我國 111 年 55~59 歲勞參率為 59.6%，低於美國（73.1%）、日本（78%）、韓國（76.4%）等主要國家，顯示我國 55 歲以上人口的勞動參與仍有精進空間。

為因應人口快速老化及產業缺工問題，勞動部持續鼓勵壯世代朋友重返職場及推廣事業單位積極進用，且許多勞工在原職場退休後，仍具有豐富的知識、技術、經驗及體能，只要雇主能善用這群壯幫手，就可以協助事業單位提升營運效能及補充所需人力，為此，勞動部推動「55Plus 壯世代就業促進措施」，並自 113 年 2 月起正式上路施行。

勞動部說明，「55Plus 壯世代就業促進措施」以年滿 55 歲以上及 45 歲以上依法退休者為適用對象，運用就業獎勵鼓勵重返職場，凡離開職場 3 個月以上經公立就業服務機構推介就業，受僱滿 90 日發給獎勵 3 萬元，最多發給兩次，部分工時工作者也提供每次 1 萬 5 千元之獎勵，並鼓勵雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費 3 千元，最長 12 個月，同一雇主每年最高補助 30 萬元。

再者，勞動部也持續精進服務內容，將依不同產業與職業訂定職務再設計服務指引，協助事業單位透過工作方法與流程改善，以積極進用壯世代，並擴大退休再就業協助措施之適用對象，促進延緩退休及賡續強化現有各項措施協助壯世代繼續工作，包含禁止年齡歧視落實職場平權，補助雇主辦理在職訓練提升員工技能，失業勞工免費職業訓練，以職場學習再適應計畫加強就業準備，推動工作與生活平衡優化職場環境，擴充退休人才資料庫活化退休勞動力，佈建銀髮就業服務據點協助在地就業，以及結合部會據點擴大服務網絡提升服務量能等。