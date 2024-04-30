美股重點新聞摘要2024年04月30日

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 08:06

今日操盤前瞻

中國 4 月 PMI

德國 Q1 GDP

歐元區 4 月 CPI

美股財報 (4/30 盤前)：麥當勞 (MCD)、可口可樂 (KO)

美國 4 月消費者信心指數

FSD 將落地中國 特斯拉飆升超 15% 市值暴增逾 820 美元

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 週一 (29 日) 狂飆 15.31% 至每股 194.05 美元，創 3 月 1 日以來最高，市值增加超過 820 億美元。閱讀全文...

馬斯克承諾推平價車 特斯拉空軍 4 天內損血近 55 億美元

根據金融分析公司 S3 Partners 的數據，自特斯拉承諾加快推出平價車型以來，做空特斯拉股的投資者在短短四個交易日內就損失了 55 億美元。閱讀全文...

工業、行動需求反彈 恩智浦本季獲利展望佳 盤後漲逾 5%

安森美半導體 Q1 業績亮眼 Q2 財測卻黯淡無光