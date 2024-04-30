美股重點新聞摘要2024年04月30日
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 08:06
今日操盤前瞻
中國 4 月 PMI
德國 Q1 GDP
歐元區 4 月 CPI
美股財報 (4/30 盤前)：麥當勞 (MCD)、可口可樂 (KO)
美國 4 月消費者信心指數
FSD 將落地中國 特斯拉飆升超 15% 市值暴增逾 820 美元
電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 週一 (29 日) 狂飆 15.31% 至每股 194.05 美元，創 3 月 1 日以來最高，市值增加超過 820 億美元。閱讀全文...
馬斯克承諾推平價車 特斯拉空軍 4 天內損血近 55 億美元
根據金融分析公司 S3 Partners 的數據，自特斯拉承諾加快推出平價車型以來，做空特斯拉股的投資者在短短四個交易日內就損失了 55 億美元。閱讀全文...
工業、行動需求反彈 恩智浦本季獲利展望佳 盤後漲逾 5%
恩智浦半導體 (NXPI-US) 周一 (29 日) 給出優於預期的第二季獲利展望，理由是工業和行動客戶放鬆庫存調整力道，有助於抵銷電動車需求放緩使汽車客戶收入下滑的影響。閱讀全文...
安森美半導體 Q1 業績亮眼 Q2 財測卻黯淡無光
安森美半導體 (ON Semiconductor) 周一 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，雖然電動車市場疲軟，但由於成本降低、毛利率保持穩定，該季營收、獲利均超過華爾街分析師預期，不過財測黯淡，均低於預期。閱讀全文...
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