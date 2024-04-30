馬斯克承諾推平價車 特斯拉空軍4天內損血近55億美元

鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 07:03

根據金融分析公司 S3 Partners 的數據，自特斯拉承諾加快推出平價車型以來，做空特斯拉股的投資者在短短四個交易日內就損失了 55 億美元。

自那以來，特斯拉股價已飆升近 40%，周一收高 15.31%。馬斯克日前抵達北京，外界猜測他此行會討論推出中國版 FSD（Full-Self Driving，全自動駕駛）系統 ，並尋求獲得批准。

S3 Partners 數據顯示，光是周一的股價飆漲就讓賣空者損失了 29.3 億美元，使得 4 月無利可圖，虧損 21.1 億美元。

儘管如此，由於特斯拉今年迄今股價仍跌近 21%，所以做空特斯拉的投資者今年迄今的獲利仍達 41 億美元。

S3 預測分析主管 Ihor Dusaniwsky 表示：「這並非軋空，因為我們實際上看到了在這輪反彈中的賣空行為，過去一周已有超過 200 萬股新的空倉賣出。」

做空的投資者被迫迅速回補或平倉以限制股票上漲造成的虧損時，就會出現軋空。

特斯拉過去一周宣布大規模裁員、高層離職和產品降價，可謂是動盪不安，但馬斯克承諾加快推出平價車型，緩解了投資者對其增長放緩的擔憂。