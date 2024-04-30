〈財報〉工業、行動需求反彈 恩智浦本季獲利展望佳 盤後漲逾5%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-30 07:31

恩智浦半導體 (NXPI-US) 周一 (29 日) 給出優於預期的第二季獲利展望，理由是工業和行動客戶放鬆庫存調整力道，有助於抵銷電動車需求放緩使汽車客戶收入下滑的影響。

周一收盤，恩智浦上漲 1.83% 至每股 247.13 美元，盤後勁揚逾 5%。

過去幾季努力消化現有晶片庫存後，恩智浦的工業和行動客戶訂單終於浮現反彈跡象。該公司預估，第二季調整後每股盈餘 (EPS) 約為 3.20 美元，優於 LSEG 分析師平均預期的 3.11 美元，營收料為 31.3 億美元，符合市場預期。

恩智浦還預測第二季調整後毛利率約 58.5%，優於市場預估的 58.1%。

為了抵銷較高的投入成本，以維持毛利率，恩智浦去年將定價調高約 8%。該公司 2 月時表示，預估 2024 年定價將持平。

根據周一盤後公布的財報數據，恩智浦第一季營收為 31.3 億美元，幾乎較去年同期持平。調整後 EPS 為 3.24 美元，優於去年同期的 3.19 美元。調整後毛利率為 58.2%，持平去年。

按各事業來看，Q1 工業和物聯網 (IoT) 業務收入年增 14% 至 5.74 億美元，行動業務收入年增 34% 至 3.49 億美元。

然而，為恩智浦貢獻最多收入的汽車業務，Q1 營收年減 1% 至 18 億美元。恩智浦曾在 2 月表示，上季汽車業務收入下滑幅度將落在低個位數百分比 (low single-digit percent)。

車用市場正在出現庫存積壓的狀況，因價格高昂的電動車，令身處在高利率環境的消費者望之卻步，從而打擊車用晶片需求，其中有部分晶片用於先進輔助駕駛系統 (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)。