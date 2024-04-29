〈財報〉價格戰、需求疲軟影響 比亞迪上季營收遜色

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-29 20:45

中國汽車製造商比亞迪周一 (29 日) 公布 2024 會計年度第一季財報，由於受電動車需求放緩、中國市場價格戰影響，該季營收遠低於分析師預期，年增速度為四年來最慢。

根據財報，比亞迪第一季 (截至 3/31) 營收年增 3.9% 至人民幣 1,249.4 億元 (以下單位皆同)，遠低於分析師預估的 1,325.3 億元，增幅為四年來最低。不過該季淨利年增 11% 至 45.7 億元。

該公司今年首季電動和混合動力汽車銷量年增 14% 至略高於 62 萬輛，而出口量狂飆 153% 至 9.79 萬輛。季度業績顯示，比亞迪仍領先特斯拉 (TSLA-US)，後者自 2020 年新冠疫情影響生產和交付以來首次出現單季營收下滑。

在經濟復甦乏力之際，比亞迪加大了向高檔市場進軍的力道，同時加大了折扣幅度，以爭取謹慎的消費者。在去年取代福斯汽車 (Volkswagen AG) 成為中國最暢銷的汽車品牌後，比亞迪透過大幅降價來鞏固自己的地位，其最便宜的車款是廣受歡迎的海鷗掀背車，目前起價為 6.98 萬元 (合不到 1 萬美元)。

比亞迪也在進軍高檔和豪車市場，上周在北京車展上推出了四款新車型和一款概念車，涵蓋價格較高的 Denza、Yangwang 和 Fang Cheng Bao 品牌。

與此同時，這家電動車巨擘也在推進國際擴張，包括以更高的價格銷售車型，正在幫助抵消其在中國的價格戰。該公司推出的電動車和混合動力車最高售價 168 萬元的高價舉措，取代了其平價車型的降價。

高盛在最近的一份研究報告中預測，與 2023 年相比，今年中國新能源汽車的單位利潤將下降，並表示，如果進一步降價，該產業的獲利能力可能會轉為負值。

比亞迪的目標是到 2024 年，其年銷量在去年破紀錄的基礎上成長 20%，但比亞迪面臨來自中國電動車新貴的壓力，這些新貴押注全電車的未來。