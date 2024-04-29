北市小宅坪價結構邁入時代 單價百萬元占成交比突破20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-29 15:58

受到房價上漲與新青安政策帶動之下，台北市 2024 年第一季坪價百萬小宅成交的占比達到 23.3%，比例寫下新高，每 5 間小宅的交易就有 1 間單價百萬元，比例超越去年全年的 18.2%；同時單價 80~100 萬元比例也拉高到 25%，同樣寫下新高，觀察過去 5 年的北市小宅單價節節攀高，從 2009 年單價 60 萬元以上占 48%，到今年第一季已經躍升到 77%。

曾敬德指出，台北市小宅不少都位於精華路段或捷運站周邊，本來房價水準就高，受到租金上漲帶動，同時，加上新青安政策最多可貸款 1000 萬元，一個月房貸利息支出約 1.5 萬元，利息比有些小宅的租金還便宜。此外，北市以前的小宅有些屬於挑高型產品，空間使用靈活，特別受到自用客的喜愛，觀察從 2023 年單價百萬元的小宅買氣增溫，成交占比出現明顯拉升。

統計顯示，台北小宅單價越來越高，今年第一季全部住宅中有 14% 單價超過百萬元，不過 20 坪以內單價超過百萬的比例就高達 23.3%，顯示單價百萬元的交易特別容易出現在小宅產品，且 2019 年只有 3.7% 小宅單價超過百萬元，去年新青安上路後就呈現快速攀升，去年百萬小宅的占比已經占了小宅的 18.2%，今年第一季更攀高到 23.3%，每 5 間 20 坪以下的小宅交易，就有超過一戶單價百萬元。