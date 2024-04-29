〈陸港盤後〉旭輝控股宣布境外重整取得重大進展 滬指站上3,100點

香港恒生指數周一收盤漲 0.54%，報 17,746.91 點，恒生科技指數跌 0.13%，報 3,713.32 點。 旭輝控股周一宣布，原則上已與債權持有人小組就全面方案達成共識，債權持有人小組的持有人共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約 43%。

為此，旭輝控股提出了一個包含本金減免和轉股元素的債務重組方案，具體而言，債權人可以選擇或被分配到以下選項：接收公司股份，作為轉股的一部分；一種最終期限為四年的長期工具，該工具在生效日及其後每個周年日包含強制轉股的條款；一種期限為四年半的中期債務工具；若干預付現金；一種短期且不計息的金融工具。