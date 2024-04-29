〈陸港盤後〉旭輝控股宣布境外重整取得重大進展 滬指站上3,100點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-29 16:30
中國 A 股市場三大指數周一（29 日）收盤同步走高， 滬指收復 3,100 點，寫下今年來新高，旭輝控股 (00884-HK) 宣布境外重整取得重大進展，激勵房地產股大漲。
滬指周一收盤漲 0.79% 報 3,113.04 點，深成指大漲 2.22% 報 9,673.76 點，創業板指驟漲 3.5% 報 1,887.57 點；兩市成交額合計人民幣 1.2111 兆元，「北向資金」淨買入 108.92 億元。
房地產股大幅走高，半導體、家居、媒體、保險、券商、醫藥、釀酒、汽車等族群齊揚。
香港恒生指數周一收盤漲 0.54%，報 17,746.91 點，恒生科技指數跌 0.13%，報 3,713.32 點。
旭輝控股周一宣布，原則上已與債權持有人小組就全面方案達成共識，債權持有人小組的持有人共持有或控制旭輝優先票據、永續債及可轉股債券本金總額約 43%。
為了改善公司財務狀況、減少約 33 億至 40 億美元的境外債務，旭輝控股計劃採取去槓桿化策略，並制定可持續攤銷時間表，以確保資本結構穩健。
為此，旭輝控股提出了一個包含本金減免和轉股元素的債務重組方案，具體而言，債權人可以選擇或被分配到以下選項：接收公司股份，作為轉股的一部分；一種最終期限為四年的長期工具，該工具在生效日及其後每個周年日包含強制轉股的條款；一種期限為四年半的中期債務工具；若干預付現金；一種短期且不計息的金融工具。
另外，目前旭輝控股在全國已有 68 個建案被納入房地產建案「白名單」，大部分建案已開始與金融機構對接融資需求。今年以來，連同合營企業、聯營公司，旭輝控股共計交付逾 1.3 萬套物業單位。
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