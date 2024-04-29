瞄準Sora 中國「國產最強」影音大模型Vidu 真有那麼強嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-04-29 15:00

中國大模型領域的熱門話題，又重新回到影音模型上，一家公司被認為做出了「最強國產 Sora」。

上周六（27 日）中關村論壇未來人工智慧先鋒論壇上，生數科技與清華大學發布了具有「長時長、高度一致性、高動態性」性能標簽的影音大模型 Vidu，可根據文本描述直接生成長達 16 秒、分辨率達 1080P 的高畫質影音內容。

高一致性是團隊著重強調的特點。清華大學人工智能研究院副院長、生數科技首席科學家朱軍表示，目前中國影音大模型的生成影片時長大多 4 秒左右，Vidu 可一次性生成 16 秒的影片。

影片畫面也能保持連貫流暢，隨著鏡頭移動，人物和場景在時間、空間中能保持高度一致性。

在動態性方面，Vidu 的動態鏡頭在推、拉、移之外，開始涉及一段畫面中遠景、近景、中景、特寫等鏡頭的切換，以及直接生成長鏡頭、追焦、轉場效果。

物理規律方面，朱軍說，Vidu 可以模擬真實物理世界中細節複雜且符合物理規律的場景，例如合理的光影效果、細膩的人物表情等，還可生成具有深度和複雜性的超現實主義內容（例如「戴珍珠耳環的貓」）。

《界面新聞》指出，目前 Vidu 對外公布的時長上限是 16 秒，Sora 最大時長則是 1 分鐘。今年 2 月 Sora 推出後，生數科技內部成立了攻堅小組，加快研發腳步。今年 3 月，內部實現 8 秒的影片生成，並在 4 月提升到 16 秒生成，但 Vidu 團隊未公布更多技術突破的細節。

從已有訊息來看，技術路線上，Vidu 採用自研 U-ViT 架構，與 Sora 一樣是 Diffusion 和 Transformer 的融合架構。這種架構不採用插幀的多步驟處理方式生成影片，而是透過單一步驟「端到端」直接生成內容，從文本到影片的轉換，直接且連續。

這意味著，Vidu 同樣繞不開模型訓練的 Scaling Law（規模法則），需要不斷堆積更大參數和更多算力。

算力限制之外，一名有多模態大模型訓練經驗的創業者表示，生成數據的差距，是中國影音大模型與 Sora 之間的重要差別。影音大模型需要蒐集大量數據，是一個逐漸細化和確定的過程，需要一定時間。

因此，生數科技在兩個月內有如此提升，已經是算法和工程能力上的突破，但生數科技想在同等性能表現下追平 Sora 的 1 分鐘時長，真正做到全面對標 Sora，必然還有較長的一段路要走。