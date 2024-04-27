美政府成立AI安全委員會 OpenAI、輝達CEO等皆為成員

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-27 09:19

美國國土安全部 (The Department of Homeland Security) 周五 (26 日) 成立一個顧問小組，研究如何保護電網、機場等關鍵基礎設施不受人工智慧 (AI) 相關威脅，成員包含輝達 (NVDA-US) 黃仁勳、OpenAI 奧特曼 (Sam Altman)、微軟(MSFT-US) 納德拉 (Satya Nadella) 以及 Alphabet(GOOGL-US)皮查伊 (Sundar Pichai) 等科技業執行長。

去年 10 月，美國總統拜登 (Joe Biden) 簽署一項與 AI 有關的行政命令，其中便包含成立上述委員會。

該委員會的任務包含制定建議，防止 AI 對可能干擾國家或經濟安全、公共衛生的關鍵服務造成影響。這是自 OpenAI 的 ChatGPT 大受歡迎以來，聯邦政府首度嘗試將 AI 技術納入監管。

專家們已列出這項新興技術可能帶來的一系列潛在安全威脅，包含無人機與生化武器，甚至是針對關鍵電腦系統的駭客威脅。

國土安全部表示，政府的防禦手段可能包含使用 AI 來對抗 AI。該部門指出，委員會將制定建議，幫助關鍵基礎設施的利害關係人以更負責任的方式使用 AI 技術，例如運輸服務供應商、管線和電網營運商以及網路服務供應商。