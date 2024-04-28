路透：馬斯克今突訪北京 要求中國允許數據輸往海外
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-28 15:30
航班追蹤應用程式（App）的資料顯示，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的私人飛機周日（28 日）在北京降落，知情人士透露，馬斯克尋求拜會中國官員，討論在中國推出「全自動駕駛」（FSD）軟體，並要求中國允許數據輸往海外。
中國航班追蹤 App「飛行管家」的資料顯示，Falcon Landing 名下一架尾翼編號為「N272BG」的灣流私人飛機，在台灣時間周日下午 1 時 3 分降落在北京首都國際機場。Falcon Landing 是一家與 SpaceX 、特斯拉有關的公司。
據《路透》報導，消息人士表示，馬斯克尋求拜會中國高階官員，討論在中國推出 FSD 軟體，並希望政府批准特斯拉能把中國的數據轉移到國外，以訓練自動駕駛科技的演算法。
特斯拉自 2021 年以來已按照中國監管機關的要求，把蒐集的所有數據全數儲存在上海，沒有把任何數據傳回美國。
特斯拉在四年前推出 FSD，儘管客戶力促特斯拉在中國推出 FSD，但特斯拉目前仍未在中國推出 FSD。馬斯克本月曾在社群平台 X 上說，可能「很快」就會向中國客戶推出 FSD。
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