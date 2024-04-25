〈財報〉Meta Q1業績高於預期 但財測黯淡 盤後挫逾15%

鉅亨網編譯許家華 2024-04-25 08:33

社群網站龍頭 Meta(META-US) 周三 (24 日) 宣布第一季業績高於預期，但因財測黯淡，令盤後股價重挫 15% 以上。

Meat 預期，第二季營收介於 365 億美元至 390 億美元區間，以中間值 377.5 億美元來看，意味著年減 18%，且低於華爾街分析師預期的 383 億美元。

截稿前，Meta 周三小幅收低 0.52%，盤後下挫 15.13%，報每股 418.85 美元。

FY2024 Q1(3 月 31 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：4.71 美元 vs. 4.32 美元

營收：年增 27% 至 364.6 億美元 vs. 361.6 億美元

來自每個用戶的平均營收 (ARPU)：11.20 美元

營收年增 27%，自去年同期的的 286.5 億美元上升至 364.6 億美元，為 2021 年以來最快的季度擴張速度。淨利自去年同期的 57.1 億美元或每股 2.20 美元倍增，達 123.7 億美元或每股 4.71 美元。

淨利潤大幅成長的一個原因是，在營收成長加速之際，銷售和行銷成本也較去年同期下降了 16%。

在執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 開始討論投資問題後，市場加速拋售 Meta 股票。祖克柏提到 Meta 投資在眼鏡和混合實境等目前不賺錢的領域，且對人工智慧 (AI) 的投資也與日俱增。

「從好的方面來說，一旦我們的新 AI 服務達到規模，我們就會在有效將其化為獲利這方面擁有良好紀錄。」祖克柏說。

Meta 不再公布每日活躍用戶和每月活躍用戶，但提供 2024 年 3 月「家庭每日活躍用戶」數據，該數據較去年同期增長 7% 至 32.4 億。

在執行長稱，由於近幾季財務業績改善，讓投資者提高對 Meta 的預期，也縮減了 Meta 可犯錯的空間。自去年祖克柏稱其為「效率之年」後，股價迎來三倍跳的漲勢，今年迄今 Meta 股價則約上漲 40%。

去年祖克柏稱，公司應該要消除不必要的項目並打擊臃腫現象，才有助於 Meta 成為「更強大、更靈活的組織」，於是 2023 年上半年裁員 2.1 萬人。祖克柏今年 2 月表示，公司招募規模遠較以往做法小很多。

該公司第一季人力較去年同期減少 10% 至 69329 人。

Meta 表示，2024 年的資本支出預計將在 350 億美元至 400 億美元之間，較先前估計的 300 億美元至 370 億美元範圍提升，「係因我們持續加速投資基礎設施，以支援我們的 AI 路線圖。」

在經歷了慘淡的 2022 年後，Meta 一直戮力奪回數位廣告市占。當時 Meta 受到蘋果 (AAPL-US) 更新 iOS 隱私政策的影響，以及宏觀經濟背景令許多品牌控制支出。

Meta 率先發起一項以人工智慧為重點的廣告業務重組計畫，在上回 2 月財報電話會議中，財務長 Susan Li 表示，Meta 一直在投資能夠準確預測使用者相關廣告的人工智慧模型以及可預測使用者相關廣告的工具。

廣告營收佔 Meta 業務的絕大多數，第一季成長 27%，達到 356.4 億美元。

Meta 受益於經濟的穩定以及 Temu 和 Shein 等中國折扣零售商的支出激增，這些零售商一直在臉書平台和 Instagram 注入資金，以吸引更廣泛的用戶。

一些分析師警告，中國廣告商若放緩支出，可能會會成為第一季和今年令人擔憂的問題。

Li 在周三的財報電話會議上表示，公司並未量化中國第一季的貢獻，但亞太地區到線上商務和遊戲的推動，廣告營收年增 41%，成為增長最快的地區。