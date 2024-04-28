〈觀察〉封測業西進中國策略轉向 朝東南向揮軍全球

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-28 10:10

京元電 (2449-TW) 宣布出售中國子公司股權，成為又一家撤離中國的業者。業界坦言，受四大因素影響，包括中國內需經濟疲弱、當地政府掌控力道加大、貿易戰限縮業務範圍以及資源重新分配，都是考量撤離中國的因素，也讓業者從過去的西進中國策略，轉向跨入東進 (歐美) 南向 (東南亞) 的新時代。

業界指出，中國自房地產泡沫破裂後，當地內需經濟直至現在仍未有顯著起色，當地居民進行消費支出管控，而中國又是全球最重要的消費性電子市場，也連帶衝擊半導體業接單。現階段還在當地的業者就坦言，在中國接單相對辛苦，僅能維持既有規模，期盼將虧損控制在一定範圍內。

自 2018 年美中貿易戰開啟後，中國政府掌控力道逐步加大，除了要求合資外，對於補貼也偏好當地「直系」業者，台廠受惠程度也跟著收斂，在經濟規模不大、訂單減少、補貼金額受限以及無法管控地緣政治下的風險，撤離中國成為必要之惡。