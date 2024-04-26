〈京元電淡出中國〉出清京隆股權預計獲利38億元 挹注EPS 3.13元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 17:18

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (26) 日召開重訊記者會，代子公司 KYEC Microelectronics Co., Ltd. 公告，出售其全部持有之京隆科技 (蘇州) 有限公司 92.1619 % 股權，預計交易金額為人民幣 48.85 億元，約為新台幣 217.15 億元，處分利益 38.27 億元，挹注每股純益約 3.13 元。

京元電此次處分京隆讓與對象為 King Legacy Investments Limited、Dense Forest Limited、LePower (HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd.、Cypress Solaia Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金 (有限合夥) 、通富微電子股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合夥企業 (有限合夥)、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業 (有限合夥) 等公司。此次出售後，京元電子公司間接持有京隆科技之股權降為 0%。

京元電為回饋長期支持的股東，與股東共享投資成果，將此次處分取得之資金提撥約新台幣 36.68 億元，分別於 2025 年及 2026 年各加發每股現金股息 1.5 元。交易尚需取得相關主管機關之核准，依法登記或備案後，預計將在第三季底前完成交易。

京元電子公司 2022 年及 2023 年個體財務報告營收分別為新台幣 276.19 億元及 240.06 億元，毛利率 34% 及 33%，營益率 24% 及 22 %；京隆科技公司獲利對京元電子公司合併報表的每股盈餘貢獻度分別為 1.06 元及 1.13 元，營收約 90% 皆為中國地區當地客戶，客戶結構與母公司重疊比例不高，相互競爭情況低。

京元電坦言，近年來由於地緣政治衝擊全球半導體供應鏈版圖，以及美國對中國半導體產業科技的限制及貿易實體清單與若干產品禁售的措施影響，半導體製造在中國地區的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻。