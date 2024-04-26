〈京元電淡出中國〉調升全年資本支出至122億元 衝刺高階測試

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 17:44

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (26) 日除了宣布出手中國蘇州京隆股權外，也通過董事會，調升全年資本支出，從 70 億元提高至 122.81 億元，調升幅度 75%，主要投入高階測試領域，以滿足 AI、HPC 帶來的強勁需求。

京元電指出，此次出售蘇州京隆股權後，交易金額扣除相關稅賦等影響後，淨現金流入約為新台幣 166 億元，資金匯回臺灣後，資金運用除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，將投資於更高階的測試技術研發及擴充高階測試設備，以因應 AI、HPC 等市場強力需求。

京元電看好，有鑑於科技發展快速，終端行動裝置、汽車、物聯網、高效運算 (HPC) 及人工智慧 (AI) 軟硬體產品規格複雜度躍升，全球大客戶產品質地已改變且需求跟著時間在賽跑，公司營運發展策略也跟著轉變。

京元電未來將集中資源投入臺灣半導體製造供應鏈，並與客戶及供應商密切合作，強化無晶圓廠 (Fabless) 先進製程產品的測試服務和獨立整合晶圓廠 (IDM) 加大委外代工的訂單，創造營收及獲利的更高成長空間。