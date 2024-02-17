菱生淡出中國市場 處分中國孫公司金額3.078億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-17 16:12

老字號封測廠菱生 (2369-TW) 今 (17) 日召開重訊記者會，宣布旗下薩摩亞菱生 (LINGSEN HOLDING SAMOA INC.) 與開曼力源 (LI YUAN INVESTMENTS CO., LTD)，今日雙雙經董事會決議，通過處分寧波力源 100% 股權，總交易金額達 3.078 億元，也是繼多家封測廠後，再度淡出中國市場的封測業者。

隨著美中貿易戰不斷延燒，中國政府積極扶植自家企業，不論是晶圓廠、封測廠與記憶體業者均逐漸壯大，加上美系終端業者為考量地緣政治風險，也不再投片在中國當地，紛紛轉單至其他地區，影響眾多封測廠淡出中國市場，並將匯回資金投入新一輪技術開發，以維持競爭優勢。

菱生指出，公司在 2001 年 6 月經投審會核準，經由第三地區投資事業薩摩亞菱生及開曼力源 100% 間接投資中國寧波力源，集團考量整體營運發展，今日分別經三家公司董事會決議通過，擬由開曼力源為轉帳方，直接出售寧波力源 100% 權利予買方，浙江湖南會企業管理有限公司，與公司之關係為非關係人。

菱生補充，已取得資產評估報告、獨立會計師出具之股權影響及價格合理性意見書，以截至 2023 年 12 月 31 日寧波力源財務報表所載淨值人民幣 2962 萬元，折合新臺幣約 1 億 2839 萬元，加計 2 月份預計增資 200 萬美元，折合人民幣約 1416 萬元，新台幣 6141 萬元。

菱生此次總交易金額為人民幣 7100 萬元，折合新臺幣 3 億 780 萬元，高於寧波力源淨值，於評估交易價格尚屬合理，且不至於損害現有股東權益。