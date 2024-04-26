外資翻多買超台股 205億元 買好機票與船票重新上車
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 17:43
台股今 (26) 日早盤跳空開高重登指數 2 萬點大關後，大盤終場收漲 263.09 點，或 1.32%，收盤指數報 20120.51 點，成交值 4187.02 億元；三大法人合計買超 270.84 億元，今天外資主要買超的布局在長榮航 (2618-TW)、陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW)、長榮 (2603-TW)。
外資今天翻多買超 205.05 億元；自營商買超 30.87 億元；投信買超 34.93 億元；三大法人合計買超 270.84 億元。在期貨市場上，外資今天交易淨口數爲多單 3272 口，未到這個合約口數爲空單 13888 口 。
外資買超較多的個股爲，長榮航、陽明、華航、中環、友達、力積電、台積電、長榮、聯電、中石化；4 月 26 日外資在集中市場賣超較多的個股爲，大同、神達、台泥、日月光投控、群創、兆豐金、南紡、華新、華邦電、中租 - KY。
投信買超較多的個股爲，華邦電、長榮航、鴻海、元大金、陽明、遠東銀、國建、華泰、廣達、統一；4 月 26 日投信在集中市場賣超較多的個股爲，力積電、智原、台積電、定穎投控、文曄、矽力 *-KY、欣興、超豐、全新。
自營商買超較多的個股爲，陽明、長榮航、華航、友達、中工、長榮、中環、台達電、新興、廣達。4 月 26 日自營商在集中市場賣超較多的個股爲，大同、鴻海、英業達、艾姆勒、華通、所羅門、冠德、大亞、聯強、中磊。
台股集中市場今天成交值 4187.03 億元，資深分析師簡伯儀指出，今天的大盤表現強勢並已觸及月均線，成交值溫和放大，且 KD 值低檔交叉向上，全場站在 2 萬點之上，在線型獲扭轉後，有利整體大盤持續在高檔震盪盤堅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇