外資翻多買超台股 205億元 買好機票與船票重新上車

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 17:43

外資今天翻多買超 205.05 億元；自營商買超 30.87 億元；投信買超 34.93 億元；三大法人合計買超 270.84 億元。在期貨市場上，外資今天交易淨口數爲多單 3272 口，未到這個合約口數爲空單 13888 口 。

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