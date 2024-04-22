外資賣超129億調節高息ETF及電子股 轉進金融股避風港

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-22 19:03

台股今 (22) 日上沖下洗，收盤跌 115.9 點來到 19411.22 點，外資雖然續賣超 129 億元，但台指期回補空單、呈現不同調。現股方面，外資調節晶圓雙雄等多檔電子股，並大賣 00929 等高息 ETF，反手大買金融族群。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 129.54 億元，呈現連 9 賣；自營商賣超 56.5 億元；投信獨抗空買超 71.68 億元；三大法人合計賣超 114.36 億元。不過，外資台指期回補空單 2638 口，淨空單降至 1.64 萬口。

外資買超新光金 2.63 萬張、中信金及開發金 1.71 萬張、臺企銀 1.58 萬張、國泰金 1.17 萬張、玉山金 1.06 萬張、兆豐金 1.04 萬張、彰銀 1.01 萬張等，另有長榮航 1.85 萬張、中石化 1.11 萬張、鴻海 1.01 萬張。

外資賣超最多的是復華台灣科技優息 (00929)5.12 萬張，也同步賣超元大台灣價值高息 (00940)1.06 萬張、群益台灣精選高息 (00919)9263 張。