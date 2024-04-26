〈聯發科法說〉一次性收入挹注 Q1毛利率飆52% EPS 19.85元衝歷史第三高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠一次性認列收入挹注，毛利率飆到 52.4%，超越財測高標，創下近 14 年來新高點，連帶拉抬稅後純益達 315.36 億元，季增 22.9%，年增 86.9%，每股稅後純益 19.85 元，大賺近兩個股本，也創下歷史第三高與同期新高紀錄。