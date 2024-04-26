〈聯發科法說〉一次性收入挹注 Q1毛利率飆52% EPS 19.85元衝歷史第三高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-26 14:50
IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠一次性認列收入挹注，毛利率飆到 52.4%，超越財測高標，創下近 14 年來新高點，連帶拉抬稅後純益達 315.36 億元，季增 22.9%，年增 86.9%，每股稅後純益 19.85 元，大賺近兩個股本，也創下歷史第三高與同期新高紀錄。
聯發科第一季營收 1334.58 億元，季增 3%，年增 39.5%，毛利率 52.4%，季增 4.1 個百分點，年增 4.4 個百分點，營益率 24.1%，季增 5 個百分點，年增 9.1 個百分點，稅後純益 315.36 億元，季增 22.9%，年增 86.9%，淨利率 23.7%，季增 3.9 個百分點，年增 6 個百分點，每股稅後純益。
聯發科指出，本季毛利率因包含一次性項目，挹注毛利率 4.5 個百分點，帶動毛利率達 52.4%，大幅超越財測高標 48.5%，若還原回去約 47.9%。
聯發科第一季存貨金額 492.12 億元，季增 13.86%，年減 29.96%，存貨週轉天數約 66 日，低於去年同期的 128 日。
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