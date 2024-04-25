外資賣超246億元調節晶圓代工族群 買超破萬張僅1檔

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 18:43

台股今 (25) 日下跌 274 點，再度失守 2 萬點大關，外資賣超 246 億元，大砍聯電、台積電等 3 家晶圓代工共約 4.3 萬張，也調節金融族群及 00940、00929，反手買超群創逾萬張最多。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 246.32 億元；自營商賣超 27.81 億元；投信買超 31.39 億元；三大法人合計賣超 242.74 億元。外資台指期淨空單再增 3844 口，空單未平倉 1.71 萬口。

外資賣超聯電 2.39 萬張、力積電 1 萬張、台積電 9086 張，以及鴻海 1.02 萬張、緯創 8071 張；金融股則有元大金 1.38 萬張、中信金 1.32 萬張、兆豐金 1.13 萬張、開發金 1.1 萬張，另有長榮航 2.04 萬張；ETF 則有元大台灣價值高息 (00940)1.05 萬張、復華台灣優息 (00929)1.01 萬張。

外資買超群創 1.01 萬張、中環 6808 張、欣興 6379 張、瑞儀 6319 張，以及中工 6312 張、南港 3656 張、漢翔 3637 張；ETF 買超復華復時不動產 8485 張、富邦恒生國企正 2 6811 張、國泰 20 年美債 5181 張、中信中國高股息 5953 張。