普達系統收購英國Varlink 強化歐洲市場、零售業布局
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-26 19:44
仁寶 (2324-TW) 旗下興櫃 POS 廠普達系統 (6599-TW) 今 (26) 日召開重訊記者會，宣布將以 150 萬英鎊 (約新台幣 6000 萬元) 收購英國硬體通路商 Varlink Limited 100% 股權，拓展英國及歐洲市場版圖、提升零售業等終端市場的市占率，預定今年上半年完成交割。
Varlink 成立於 2005 年，提供自動識別產品 (Auto ID)、端點銷售系統 (POS)、平板電腦及其周邊產品等通路整合型服務，核心業務是代理知名國際品牌 Zebra Technologies 的自動識別產品、手持式數據終端裝置、標籤印表機、軟件套件等。
普達表示，Varlink 客戶群包括倉儲管理系統、醫療資訊系統、交通運輸業及零售業整合商等，與公司的 POS 客戶有所重疊；合併後 Varlink 經營團隊將留任並加入普達，在市場通路、業務、產品開發設計、生產製造等，產生經營綜效。
其中，在零售市場布局上，普達表示，Varlink 近年來亦代理 SUNMI Technology 產品 Android POS，也讓普達在英國市場除了 Windows POS 外，銷售產品線更為完整，能提供一站式服務 (One-stop shopping) 的完整產品方案給客戶。
普達強調，與各區域具規模之代理商結盟向來為公司發展策略方向之一，Varlink 擁有英國經驗豐富的經營團隊，期盼透過此次合併強化通路面銷售能力，同時為客戶帶來更完整的服務品質；Varlink 亦能借重普達系統的設計與量產實力，達到互補的策略綜效。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇