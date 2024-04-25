〈紐約匯市〉日元兌美元貶破155大關 美元指數小漲

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-25 05:45

日元兌美元周三 (24 日) 貶破 155 大關，引發市場對於當局介入干預的焦慮情緒。美元指數小幅走強，自昨日的貶勢中回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，報 105.83。DXY 盤中一度觸及 105.59，約為兩周低點，標普全球日前公布歐洲商業活動數據意外強勁，美國商業活動則出現降溫。

周三數據顯示，美國 3 月資本財新訂單溫和成長，第一季企業設備支出可能依舊處於疲軟狀態。

美國即將在周五 (26 日) 發布 3 月個人消費支出物價指數 (PCE) 報告。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場目前預估 Fed 在 9 月首次降息的機率為 70%。

截稿前，日元兌美元下跌近 0.4%，至 155.34 日元兌 1 美元，為 1990 年中期以來最低。日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 及官員表示，正在密切關注匯率走勢，必要時將採取行動。

日本執政黨自民黨官員越智隆雄 (Takao Ochi) 表示，日元匯價跌至 160，可能會引發當局干預。他說，若日元兌美元進一步貶向 160 或 170，可能被視為過度波動，並促使決策者考慮採取一些行動。

儘管如此，市場參與者對官員的評論持保留態度。

道明證券 (TD Securities) 全球外匯策略師 Jayati Bharadwaj 表示：「美元兌日元走勢和美元的廣泛重估價一致。這並非像去年一樣是由日銀所推動，而是由基本面支撐的廣泛美元走勢。」

日銀定於周四 (25 日) 展開為期兩天的政策會議，市場普遍預期將維持政策設定和購債金額不變。日銀在上個月實施 2007 年來首次升息。

歐元小跌 0.06% 至 1.0697 美元。在數據顯示英國商業活動實現近一年來最快成長後，英鎊連二紅，上漲 0.14% 至 1.2463 美元。英國央行首席經濟學家 Huw Pil 日前的發言也為英鎊帶來提振，他表示央行距離降息還有一段路。

其他貨幣方面，澳幣升逾 0.1% 至 0.6497 美元，盤中一度觸及 0.6530 美元，為一周高位。澳洲公布最新消費者物價指數 (CPI) 高於預期，澆熄市場對澳洲央行在短期內降息的希望。

截至台灣時間周四 (25 日) 約 6:00 價格: