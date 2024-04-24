川普將強勢美元歸咎於拜登 稱日元新低將「分裂美國」

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 17:00

針對美元兌日元創下 34 年新高，美國前總統川普表示，這是一場「災難」，聲稱這將損害美國製造商，並迫使他們將工廠遷往海外。這位前總統將美元走強歸咎於白宮，聲稱拜登總統削弱了他對中國和日本的貿易政策，他說這些國家現在將「分裂美國」。

美元兌日元本周觸及 34 年來新高，周一升至 1 美元兌換 154.85 日元，周二再升值至 154.86。

川普隨後在 Truth Social 平台上發表看法，他指出，「當我擔任總統時，我花了很多時間告訴日本和中國，特別是，你們不能這樣做」。

川普說：「這對愚蠢的人來說聽起來不錯，但對我們的製造商和其他人來說卻是一場災難。他們實際上無法競爭，將被迫在『聰明』國家失去大量業務或建造工廠或其他什麼，…… 這就是多年前日本和中國成為龐然大物的原因。」

近幾個月來，由於利率居高不下，美國公債殖利率穩定攀升，外國投資流入美國，美元在外匯市場的波動十分明顯。與此同時，亞幣全線走弱，美元兌人民幣匯率為 1 比 7.25，為去年 11 月以來最高。兌韓元的匯率為 1:1373.86，略低於 1391 以上的近期高點，但仍接近 2022 年 11 月以來的最高水準。

上周在三邊部長級會議上，美國、日本和南韓政府就亞洲貨幣面臨的壓力及其近期兌美元貶值發表了罕見的聯合聲明。