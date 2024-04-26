〈財報〉AI加持 微軟Q3業績超越預期 盤後漲逾4%

鉅亨網編譯許家華 2024-04-26 09:33

微軟 (MSFT-US) 周四 (25 日) 盤後公布第三財季業績超出華爾街預期，激勵盤後股價漲逾 4%。

FY2024 Q4 財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：640 億美元 vs. 645 億美元 (LSEG 調查的共識預期)

營業利潤率：42.3% vs. 41.5%

微軟財長 Amy Hood 表示：「目前，近期的人工智慧需求略高於我們的產能。」微軟一直在增加資本支出，以取得輝達 (NVDA-US) 用於訓練和運行人工智慧模型的輝達圖形處理單元 (GPU)。

FY2024 Q3 (3/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (LSEG 調查共識)

調整後 EPS：2.94 美元 vs. 2.82 美元

營收：年增 17% 至 618.6 億美元 vs. 608 億美元

純益：219.4 億美元或即每股 2.94 美元 (去年同期為 183 億美元或每股 2.45 美元)

各部門 Q4 營收表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和企業諮詢服務)

營收：年增 21% 至 267.1 億美元，高於預期。 (StreetAccount 估計為 262.6 億美元)

Azure 和其他雲端服務該季營收成長 31%，略高於前一季 30% 的成長率，且高於分析師先前預估的 28.8% 成長率，另外來自 StreetAccount 的 Azure 成長率共識為 28.6% 。

在 Azure 成長中，有 7 個百分點與 AI 相關，高於上一季的 6 個百分點，微軟為新創公司 OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人提供雲端服務，而且公司越來越多地採用 Azure AI 服務來開發自家服務。

Hood 表示，Azure 成長中的 AI 部分陷入了產能瓶頸。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

微軟執行長 Satya Nadella 在電話會議上表示，微軟的 GitHub Copilot 程式碼產生工具目前擁有 180 萬付費訂閱者。

該部門含微軟 365 生產力軟體訂閱、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。(微軟正重新命名 Office 365 套裝)

營收：年增 12% 至 195.7 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 195.4 億美元)

這標誌著商用 Microsoft 365 訂閱的 Copilot 附加元件首次實現完整季度銷售。

微軟已在 OpenAI 上投資了數十億美元，而 Copilot 利用其人工智慧模型。Nadella 表示，Amgen 是簽約購買 1 萬份 Copilot 的顧客之一。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門包含 Windows 作業系統、Surface 設備、Xbox 電玩主機和來自 Bing 搜尋引擎的廣告。

營收：年增 18% 至 155.8 億美元，高於預期。 (StreetAccount 共識預期為 150.8 億美元)。

Xbox 內容和服務的營收增長 62%，這得益於 10 月以 750 億美元收購遊戲發行商動視暴雪 (含廣受歡迎的《決勝時刻》遊戲）但來的營收增長。

微軟第三財季來自設備製造商的 Windows 許可營收年成長 11%。

科技產業研調機構 Gartner 估計，當季 PC 出貨量年增 0.9%。PC 需求「略高於預期」。

第三財季發展

微軟推出具有快速存取 Copilot 聊天機器人金鑰的 Surface PC。

微軟開始透過 Microsoft 365 生產力軟體訂閱向小型企業出售 Copilot 的使用權。

微軟聘僱人工智慧實驗室 DeepMind 的聯合創始人 Mustafa Suleyman 來運作全新的微軟 AI 團隊。Suleyman 也曾擔任新創公司 Inflection 的聯合創始人兼執行長，該公司許多員工也加入了微軟。