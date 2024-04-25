祖克柏一席話 Meta盤後暴跌超15%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-25 09:09

Meta (META-US) 週三收黑 0.52% 至每股 493.50 美元，盤後狂瀉超 15%，原因之一是 Meta 執行長祖克柏警告投資人，Meta 的人工智慧投資需要「幾年」才能獲得回報。

Meta 盤後公布最新業績超出分析師預期，營收年增 27%，每股 EPS 比預期高約 9%。儘管取得了這些強勁的業績，Meta 盤後股價殺聲隆隆。

在此拋售發生之前，Meta 調整了 2024 財年的資本支出預測，將其範圍從先前的 300 億美元至 370 億美元提高到 350 億美元至 400 億美元。此次調整將中位提高了約 40 億美元，即 12% 左右。

Meta 表示，由於持續投資人工智慧基礎設施，預計 2024 年的資本支出將來到 350 億至 400 億美元之間，高於 300 億至 370 億美元的預期。

此外，該公司將總支出預測從先前的 940 億美元至 990 億美元範圍縮小至 960 億美元至 990 億美元。

Meta 還給出的第二季低迷的營收預測，範圍落在 365 億美元至 390 億美元區間。

祖克柏在財報電話會議上告訴股東，Meta 的股票波動對於該公司正在開發的任何新項目或功能來說都是正常的，但不會立即產生收入，Meta 對人工智慧的投資也不例外。

祖克柏警告：「與我們在應用程式中添加的其他體驗相比，建立領先的人工智慧也將是一項更大的任務，一旦新人工智慧服務達到規模，這可能需要幾年的時間才能實現。」