〈紐約匯市〉美Q1 GDP放緩、通膨意外升 美元指數走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-26 05:54

美元指數周四 (25 日) 走低，美國稍早公布第一季經濟成長率意外放緩且通膨高於預期，這可能導致聯準會 (Fed) 在未來幾個月採取降息行動上綁手綁腳。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.27%，報 105.58。

美國商務部公布，1 月至 3 月期間，國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 1.6%，低於路透訪調經濟學家預測的 2.4%，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 則上漲 3.7%，高於預期的 3.4%。

通膨意外上行令定於周五 (26 日) 出爐的 3 月 PCE 數據備受關注。排除食品和能源價格的核心 PCE 是 Fed 青睞的關鍵通膨指標。美國此前公布 2 月核心 PCE 年增 2.8%，月增 0.3%，均符合預期。

Convera 全球市場策略師 Boris Kovacevic 表示：「市場對 GDP 數據的反應，讓你了解投資人所關注的一切，主要是通膨而非成長。3.7% 的 PCE 成長率確實表明明天的 PCE 數據將會更高。」

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，GDP 數據出爐後，美國利率期貨市場預估 Fed 在 9 月首次降息的機率為 56.7%，低於周三晚間的 70%，認為 11 月才會降息的機率則為 66%。

與此同時，日元兌美元續觸 34 年低點，截稿前貶近 0.3%，至 155.64 日元兌 1 美元，兌歐元匯價也觸 16 年新低。許多投資人將 155 大關視為日本當局的底線，低於該水準可能促使央行介入支持貨幣。

加幣走強，兌美元匯價升近 0.4%，至 1.3651 加元兌 1 美元，處逾兩周高點。最新數據顯示加拿大 2 月就業人數減少 1.77 萬人，薪資則加速成長，平均周收入年增率從前一月的 3.7% 升至 4.5%。

加拿大央行正在監測薪資成長，從中尋找加拿大近期通膨降溫趨勢能否持續的相關線索。與此同時，因供應中斷擔憂抵銷了對需求疲軟的憂慮，加國主要出口的原油價格上揚。

其他主要貨幣方面，歐元上漲 0.3% 至 1.0730 美元。英鎊升逾 0.4% 至 1.2512 美元。

截至台灣時間周五 (26 日) 約 6:00 價格: