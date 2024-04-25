〈台幣〉股匯齊挫 外資匯出終止連2升收32.578元 觀望氣氛濃

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 19:31

日元今 (25) 日貶破 155 關卡，台北股匯同步轉弱，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元匯率一度貶破 32.6 元關卡，不過，出口商出手拋匯，帶動貶勢收斂，終場收在 32.578 元，貶值 5 分，不過，市場觀望美國即將出爐的經濟成長數據，整體交投仍偏淡，台北及元太外匯市場總成交值小幅增加至 14.195 億美元。

台北股匯市本周走勢震盪，加權指數開低走低，台積電、聯發科等電子權值股領跌，金融、傳產亦無力撐盤，大盤終場以 19857.42 點作收，下跌 274.32 點，再度失守 2 萬點大關，外資今天反手賣超 246 億元。

匯銀人士指出，受日元疲軟影響，今天整體亞幣兌美元走勢不振，新台幣最低下探 32.622 元，不過，眼見出現 32.600 價位，出口商隨即進場拋匯，帶動貶幅收斂，終場收在 32.578 元，貶 5 分。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，日元重貶 0.46％，韓元也貶 0.42％，新台幣貶值 0.15％，人民幣相對抗貶，僅小貶 0.02％，新加坡幣則逆勢升值 0.04％。