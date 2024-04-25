〈台經院景氣預測〉上修全年GDP至3.29% 成長模式「內外皆溫」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 12:07

台灣經濟研究院今 (25) 日發布我國今年最新經濟預測， 成長模式呈內外皆溫，全年經濟成長率 (GDP) 估為 3.29%，較 1 月預測上修 0.14 個百分點，不過，全年 GDP 走勢因基期因素呈逐季下滑。

台經院說明， 國內景氣復甦，民間消費成長動能仍穩健，但企業資本支出態度仍顯審慎，因此，此次預測下修民間投資，但上修國外淨需求。

台經院指進一步指出，就業市場持續改善，薪資提升，加上股市表現亮眼帶來財富效應，今年經濟成長以民間消費為主要支撐。

惟民間消費因去年基期墊高，導致貢獻度不如去年，台經院預測，全年民間消費成長率為 2.69%，預測維持不變。

固定資本形成方面，由於全球景氣復甦步調緩慢，地緣政治風險和貿易摩擦等不確定因素，部分企業投資計畫較審慎，預測下修 2.19 個百分點，其中，民間投資成長率為 1.11%，下修 2.13 個百分點。

外需方面，隨商品需求復甦，全球貿易量成長回升，估全年出口與輸出成長率分別為 7.55%、6.44%，分別上修 0.70、0.10 個百分點，而進口與輸入成長率分別為 6.64%、6.73%，下修 2.76 與 0.95 個百分點。

對於通膨，台經院則說明，因第一季 CPI 年增率高達 2.33%，高於預期，加上國內電價調漲正式上路，估全年 CPI 成長率為 2.13%， 突破通膨警戒線的 2%，上修共 0.18 個百分點。