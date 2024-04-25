〈焦點股〉兩岸旅遊有望鬆綁 旅行、飯店業齊歡呼

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 10:04

中國國台辦表示，雖目前兩岸交流存在一些障礙，但相信只要兩岸同胞共同努力，交流合作會迎來光明前景。

而我交通部部長王國材則表示，國台辦尚未宣布開放陸客來台，只是表達態度，先觀察 6 月後陸方是否持續釋善意，我方則不斷釋出善意中，從 3 月到 5 月均有團客赴陸旅遊。

法人指出，若 520 過後兩岸旅遊鬆綁、陸客來台再次升溫，勢必相當有利國旅表現，包括飯店、旅行社等均受惠，惟政治因素的不確定性很高，短期須留意國人出國旅遊熱潮下，對國旅的排擠狀況。