〈焦點股〉兩岸旅遊有望鬆綁 旅行、飯店業齊歡呼
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-25 10:04
中國國台辦釋出風向表示，將採積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作，激勵觀光族群近日股價轉強，燦星旅 (2719-TW)、寶得利 (5301-TW)、亞都(5703-TW) 今(25) 日盤中均有亮漲停燈，富野 (2736-TW)、老爺知(5704-TW)、力麗店(5364-TW)、五福(2745-TW) 等飯店或旅行社業者漲半根停板左右，與大盤大跌超過 200 點脫鉤。
中國國台辦表示，雖目前兩岸交流存在一些障礙，但相信只要兩岸同胞共同努力，交流合作會迎來光明前景。
而我交通部部長王國材則表示，國台辦尚未宣布開放陸客來台，只是表達態度，先觀察 6 月後陸方是否持續釋善意，我方則不斷釋出善意中，從 3 月到 5 月均有團客赴陸旅遊。
法人指出，若 520 過後兩岸旅遊鬆綁、陸客來台再次升溫，勢必相當有利國旅表現，包括飯店、旅行社等均受惠，惟政治因素的不確定性很高，短期須留意國人出國旅遊熱潮下，對國旅的排擠狀況。
雄獅 (2731-TW) 疫後仍積極耕耘國旅，近日打造出升級版阿里山林鐵觀光列車栩悅號 Vivid Express，為台灣森林鐵道全新改裝的第一台觀光列車，5 月 24 日正式啟航，相關遊程已開賣。
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