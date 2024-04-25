〈台股盤後〉反彈熄火 高價股折翼 收跌274點痛失2萬點大關

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 14:17

美債殖利率攀升、美股期貨重挫，台股今 (25) 日未能延續昨日反彈氣勢，盤中大跌逾 300 點，收盤下跌 274.32 點或 1.4%，來到 19857.42 點，僅站回兩萬點大關一日再度跌破，成交金額 3597 億元；櫃買指數下跌 2.28 點收 242.65 點。

電子權值今日全面回落，台積電收 766 元，下跌 17 元或 2.17%，聯發科、鴻海挫逾 2.8%、日月光投控也跌 2%，聯電同樣收跌；AI 指標股同樣回檔修正，廣達跌 1.9%、緯創、技嘉跌 3%，和碩、英業達跌 2%。

高價股全面倒地，除了聯發科再度失守千元大關，力旺跌停也失守 2000 元關卡，世芯 - KY 跌近半根停板、川湖、祥碩大跌 6%、M31 跌 5.8%、信驊跌 3.7%，鈊象、亞德克也跌逾 2%；弘塑則逆勢上漲 2%，旭準、創意均收紅。