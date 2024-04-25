資金簇擁、政策利多 華爾街投行高盛與瑞銀紛上調A股與港股評等

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 08:55

香港股市持續上攻並在周三 (24 日) 攻上近 5 個月高點，雲計算滬港深 ETF、恒生互聯網 ETF、港股互聯網 ETF 等多隻港股 ETF 當日漲幅超過 4%，加上資金自上月以來持續流入中國資產，近期包括瑞銀、摩根士丹利、橋水等外資巨頭紛紛唱多中國市場。

高盛亞太首席股票策略師慕天輝日前在記者會上說，今年中國股市的表現超出市場預期，仍看好 A 股市場發展，維持 A 股「超配」評等，且隨著上市公司現金分紅、股票回購、公司治理、國內外機構和長線資金參與水平不斷與國際成熟市場看齊，A 股或將有 20%，甚至 40% 的上漲潛力。

過去一個月走訪美國、新加坡、東京等多地並跟投資人交流後，慕天輝發現外資對中國股市的情緒、風險、偏好和興趣正在改善。慕天輝認為，亞洲市場具有非常明顯的季節效應，從全年整體來看，中國 A 股、日本、韓國及印度等亞洲市場更值得關注，至於類股方面，慕天輝則對亞洲股市中汽車、科技硬體、半導體和互聯網等持樂觀態度，並建議投資人關注國際性業務、現金分紅、AI 等概念股。

慕天輝還提到，未來中國企業更好的業績表現和股東回報，能從根本上吸引更多海外資本的目光。

高盛首席中國股票策略師 Kinger Lau 也認為，現時 A 股和港股估值都具備吸引力。受益於今年第一季宏觀經濟表現、主力資金對股市支撐作用及去年末季上市企業優於預期的財務表現，外資對中國股票的情緒和風險偏好已有所改善。

此外，針對中國國務院日前發佈的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（下稱新「國九條」），Lau 認為新「國九條」更強調監管和高品質發展，有利於中國資本市場進一步提高違法違規成本，提升上市公司品質，吸引更多長期資金入市。

當談到如何吸引更多長期資金入市時，Lau 則稱讓投資機構在市場中更活躍是關鍵之一，並應提高保險資金股票投資規模及提升退休金、企業年金等資金入市的靈活度，這些措施都能加快資本市場中長期資金總量的上漲。

外資看好中國股市也可從近期持續湧入的資金數據發現，根據國際金融協會（IIF）周二 (23 日) 發佈的報告，外資上月在新興市場投資組合中增加約 327 億美元，連 5 月資金凈流入新興市場且債市和股市的資金流入均為正值，其中股市淨流入 102 億美元，債市 225 億美元。

此外，今年 3 月是自去年 6 月以來，中國股市、債市首次同時獲得外國資金的凈買超，分別淨買超 17 億美元（約人民幣 123 億元）、21 億美元（約人民幣 152 億元）。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortune 表示，除中國外的新興市場債券流入更為強勁，主要因為少數幾個特定的新興市場大規模發行債券，以及套利交易的積極影響。此外，市場對整個新興市場本幣債務的興趣也提振整體數據。

分析人士指出，目前 A 股遭市場低的吸引力正逐步顯現，隨著中國經濟成長政策的持續落實，影響 A 股定價的獲利水準和流動性因數均有望得到邊際改善，外資資金凈流入的動能有望進一步擴大。

摩根士丹利則認為，全球資金正重返中國股市，隨著部分基金對中國股市看跌情緒緩和，全球長期投資人撤出 A 股和港股的行動已停止。

值得注意的是，本周前三個交易日，香港恒生指數累計漲超 6%，周三盤中更創下今年新高，恒生科技指數本周前三日累計漲幅更超過 9%，帶領港股這波反彈的主力為中國互聯網龍頭，騰訊連 3 日上漲，累計上漲 13.3%，美團連 3 日累計漲幅超 19%，周三收盤價較今年 2 月低點增加近一倍，快手累計漲幅也接近 20%。

互聯網族群的這波漲勢或許得益於基本面預期的改善，儘管下月才進入港股首季財報公佈期，但部分互聯網龍頭公司在靜默期前的業績指引超出市場較悲觀的獲利預期，提升總體市場情緒的同時，也為今年互聯網公司的獲利上修打下基礎。

美銀證券在最新發佈的研究報告中指出，經過跟騰訊管理階層及美國投資人的會議，騰訊全年回購金額很可能超過 1300 億港元，遠超市場預期。目前騰訊每日回購額度已提升至 10 億港元，若保持這一速度，全年回購規模將超出此前計劃的 1000 億港元，加上去年宣佈的股息，騰訊今年股東報酬率料將超過 5%。