日股大漲907點作收 野村：多頭正要開始 3大亮點助攻續探高點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-24 17:31

2023 年日股漲幅領先全球主要股市，亮眼的表現延續至今年，日經 225 指數今 (24) 日再度大漲 907 點，來到 38460 點。野村資產管理認為，日股正脫胎換骨，多頭才要開始，在股價長期被低估、薪資調漲及公司治理革下，日股有極佳成長動能，後市可期。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成表示，與全球股市相較，日股的盈餘殖利率自 2015 年來長期被低估。此外，與其他各經濟體相比，日本實質 GDP 回復至 2019 年疫情前水準的幅度偏低，尚不及 2.5%，明顯低於中國與美國，可見經濟處於復甦的初期階段。

日本疫情後復甦是由內需帶動，日本家庭在疫情期間的強迫儲蓄以及實質收入增加均有助於支持消費，加上日圓貶值所吸引的觀光人潮亦有助於刺激內需消費成長。日本觀光廳統計，2023 年全年觀光收入更突破 5 兆 3065 億日圓，相比 2019 年成長 10.2%，創歷史新高。

河野光成指出，日本從通縮轉為通膨以及薪資的成長，將是 2024 年帶動日股持續成長的重要關鍵。日本最大聯合工會 Rengo 於 3 月 15 日公布 2024 年春鬥結果， 針對大型企業調薪幅度達到 5.28%，調整幅度是自 1991 年以來、近 33 年來最大的一次。

而公司治理的革新也引領日股出現結構性轉變。東京證交所 (TSE) 公布截至 2023 年底企業揭露改善股價淨值比 (P/B ratio) 的名單，來激勵其他企業跟進，河野光城指出，截至目前已有 54% 揭露 TSE 要求的公司治理資訊，股價也明顯提升。還有許多企業待揭露，預計將持續成為日股的另一波上漲動能。

野村投信指出，國外投資人自 2023 年開始大幅加碼日股，根據東京證券交所統計，2023 年會計年度（2023 年 4 月到 2024 年 3 月）外資買超日股金額達 7.6906 兆日圓，創 10 年最高水準；截至 4 月 5 日，外資今年以來累計買超金額已高達 3.2 兆日圓，顯示日股深受外資青睞。