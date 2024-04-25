〈財報〉記憶體市場迎全面復甦 SK海力士Q1營收翻倍、獲利創同期次高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-25 08:23

受惠於人工智慧 (AI) 高階晶片強勁的銷售表現，SK 海力士 (SK Hynix) 上季營收增速創下至少 2010 年以來最快，且獲利為歷年同期次高。在 AI 熱潮帶動下，公司預期記憶體市場將邁向全面復甦。

這家全球第二大記憶體供應商公布第一季銷售額翻逾一倍至 12.4 兆韓元 (約 90 億美元)，超出市場預期。營業利益為 2.89 兆韓元，優於市場預期的 1.8 兆韓元，並寫下有紀錄以來的同期次高。

SK 海力士表示，對 AI 伺服器產品的強勁需求，正幫助推高 DRAM 的價格，對企業級 SSD 的需求，則幫助 NAND 實現重大轉變。

該公司指出，隨著 AI 需求持續強勁，記憶體市場正進入全面復甦周期。此外，自下半年起，對智慧手機、個人電腦 (PC) 和伺服器的傳統應用需求也將有所改善。

SK 海力士公布財報前，美國類比 IC 大廠德州儀器 (TXN-US) 才剛給出樂觀的本季營收展望，並指出工業和汽車零件需求下滑的情況正在緩解。競爭對手三星電子 (005930-KR) 此前公布 Q1 初步財報顯示營業利益大幅反彈，另一記憶體大廠美光 (MU-US) 上月也給出強勁的銷售展望。

SK 海力士去年 12 月重回南韓市值第二大上市公司寶座。作為高頻寬記憶體 (HBM) 領域的市場領導者，該公司是輝達(NVDA-US)HBM3 的獨家供應商。

SK 海力士表示，今年資本支出將「略高於」原先計畫，公司計劃增加 HBM3E 供應，以吸引更多客戶。

Counterpoint Research 總監 Tom Kang 說：「這對 SK 海力士來說是明顯的轉變，也是破紀錄之年的開始。」他預估該公司今年營收將逼近 61 兆韓元，利潤率將超過 20%，並稱 SK 海力士今年的 HBM 產能已滿，需要新的工廠來滿足需求。

由於投資人押注 AI 和全球 IT 支出復甦將幫助記憶體市場擺脫數年來的低迷，今年迄今，SK 海力士 (000660-KR) 股價已漲逾 26%。