SK海力士CEO：今年HBM占DRAM銷售比率估達雙位數百分比
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-27 11:53
輝達 (NVDA-US) 供應商 SK 海力士 (SK Hynix) 執行長 Kwak Noh-Jung 預估，用於人工智慧 (AI) 的高頻寬記憶體 (HBM)，今年占該公司 DRAM 銷售比重將達雙位數百分比。
這家全球第二大記憶體供應商本月開始大規模生產下一代先進 HBM。根據消息人士說法，首批出貨將交付給輝達。
HBM 是一種高效能記憶體，在輝達和其他在生成式 AI 中處理大量資料的繪圖處理器 (GPU) 中需求很大。
作為輝達目前使用的 HBM3 的獨家供應商，SK 海力士目前引領整個 HBM 市場。輝達在全球 AI 晶片市場市占率則高達 80%。
分析師預估，今年 HBM 占整個 DRAM 市場銷售額的比重，將從 2023 年的 8% 攀升至 15%。
《華爾街日報》(WSJ) 稍早報導稱，SK 海力士計劃斥資 40 億美元在美國印第安納州設晶片封裝廠，董事會很快就會針對設廠計畫進行表決，該廠可能從 2028 年開始運作。
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