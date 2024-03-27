SK海力士CEO：今年HBM占DRAM銷售比率估達雙位數百分比

輝達 ( NVDA-US ) 供應商 SK 海力士 (SK Hynix) 執行長 Kwak Noh-Jung 預估，用於人工智慧 (AI) 的高頻寬記憶體 (HBM)，今年占該公司 DRAM 銷售比重將達雙位數百分比。

HBM 是一種高效能記憶體，在輝達和其他在生成式 AI 中處理大量資料的繪圖處理器 (GPU) 中需求很大。