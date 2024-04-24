賺瘋了！SK海力士Q1財報公布在即 市場估營業利潤暴增一倍

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 10:45

南韓半導體大廠 SK 海力士將於明 (25) 日發表今年第一季財報成績單，市場普遍看好該公司營收上看 12.09 兆韓元（約台幣 2700 億元），營業利潤則料將達到 1.74 兆韓元（約台幣 390 億元），較一年前暴增一倍。

受惠於生成式 AI 對高頻寬記憶體 (HBM) 的需求，SK 海力士股價過去一年上漲一倍有餘，市值也達到 124.49 兆韓元（約台幣 2.89 兆元），不久前 SK 海力士還表示，由於市場對 HBM 需求火熱，去年第四季訂單大增，收到的客戶預付款達 1.3 兆韓元（約台幣 300 億元），創近三年來單季新高，其中大部分錢都是 AI 晶片大廠輝達(NVDA-US) 預付的。

知情人士表示，SK 海力士將把這些錢用來擴大最新一代 HBM3e 型號的產能。在最新版的 HBM 中，SK 海力士擁有超過 90% 的市佔率，競爭對手三星電子的最新型 HBM 則迄今還未通過輝達的測試。

去年 8 月，SK 海力士宣布開發出為 AI 服務的超高性能 HBM，速度可達到每秒可處理 230 部全高畫質電影數據，該公司預計去年全年 HBM 業務收入將成長 50% 以上，到 2030 年，每年 HBM 出貨 1 億顆以上。SK 海力士尚未公布去年全年財報數字。

SK 海力士正努力拿到更多用於生成式 AI 的晶片訂單，10 年前便開始投入 HBM 領域，前年市佔率達 50%，高於競爭對手三星的 40% 左右跟美光的 10%。

HBM 用於 AI、5G、物聯網、GPU、虛擬實境和擴增實境系統，跟傳統的 DRAM 和快閃記憶體相比，能提供更快的資料處理速度和更低的功耗，尤其能更好地跟用於訓練 AI 的晶片配合使用。

根據專業機構分析，隨著 AI 專用晶片和高效能伺服器市場正式，對高效能晶片的需求料將創史上新高，根據市調機構顧能預估，今年儲存晶片市場將在 AI 伺服器需求爆發的帶動下大幅成長 66.3%，世界半導體市場統計機構 (WSTS) 也預估，今年記憶體晶片市場產值將達到 1300 億美元，比去年成長 40%。

用輝達或超微半導體 (AMD-US) 的 GPU 訓練大語言模型 (LLM) 時的龐大資料通常放在 HBM 裡，一般一塊 GPU 搭載 4 到 8 塊 HBM，SK 海力士 HBM 市佔率高，也是因為它跟 GPU 配合較好，效率較高。對單次訓練成本高達 100 萬美元的大模型來說，效率提升一點點，累積省下的資金是相當驚人的。

英偉達今年將開賣一款全新高性能 GPU，號稱將配備全球最快記憶體，輝達雖未點名使用哪家廠商的 HBM，但業界普遍猜測是 SK 海力士。超微去年 12 月發佈最新一代的 AI 晶片 MI300，用的就是 SK 海力士和三星電子的 HBM。