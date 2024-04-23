國內ETF總規模增胖至4.74兆元創新高 年增76%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 18:56

國內近月掀起高股息 ETF 募集熱潮，金管會證期局今 (23) 日公布最新統計，截至今 (2024) 年 3 月底，投信發行證券投資信託 ETF 共計 230 檔，總規模增胖至新台幣 4.74 兆元，月增 12.8%、年增 76.5%，單月大增 5400 億元，改寫歷史新高紀錄，顯見 ETF 已成國人常見的理財工具之一。

證期局副局長高晶萍說明，今年以來截至 4 月 22 日止，新發行 ETF 共有 4 檔，規模合計為新台幣 2685.92 億元。

其中，光是元大台灣價值高息 (00940-TW) 募集期間就狂吸 1752 億元，統一台灣高息動能 (00939-TW) 成立規模 531 億元，中信上游半導體 (00941-TW) 雖非高股息 ETF，成立規模亦達 175 億元，表現不俗。

不過，台股創高後，在市場消息紛擾之下，包括聯準會降息時間點尚未明朗、以色列與伊朗戰事擴大，加上權值股法說會失靈，市場投資情緒趨於謹慎保守，大盤出現一波回檔修正，上述 3 檔 ETF 皆低於發行價。

市場法人表示，雖然近期台股遭遇市場亂流影響，地緣情勢進展仍須觀察，不過，市場終將回歸關注基本面，現階段台股基本面對於行情仍有所支撐，科技業訂單回補庫存效應仍在，產業景氣修復，故短期回檔也創造長線布局的買點，投資人亦可考慮逢低分批布局。