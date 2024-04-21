〈ETF成分股調整〉首波大換血！京城銀、世界登人氣王 各獲3檔ETF納入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-21 10:20

台股 ETF 指數成分股上半年調整大多落在 4、5 月，以精準掌握企業財報及除權息，尤其是高股息主題 ETF，今年第一波換股潮自 4 月 19 日起生效，8 檔中就有 7 檔進行換血，觀察新上榜的個股名單，有南霸天之稱的京城銀 (2809-TW) 及晶圓代工廠世界 (5347-TW) 各獲得 3 檔 ETF 新增持有，堪稱此波換股的人氣王。

臺灣指數公司公布 8 檔 ETF 成分股定審結果，從換股檔數比率來看，富邦臺灣中小 (00733-TW) 此次 50 檔成分股中新增及刪除各為 46 檔，換股比率高達 92%；富邦特選高股息 30 (00900-TW) 此次 30 檔中換股 19 檔，換股比率為 63.3%，換最多的前二大 ETF 皆由富邦投信發行。

此外，中信成長高股息 (00934-TW) 成分股 50 檔更換 21 檔；FT 臺灣 Smart (00905-TW) 成分股 122 檔中，新增 33 檔、刪除 43 檔，總持股檔數將降至 112 檔；野村臺灣新科技 50 (00935-TW) 調整 6 檔、國泰台灣 5G+ (00881-TW) 調整 3 檔、中信上櫃 ESG30 (00928-TW) 調整 2 檔、中信臺灣智慧 50 (00912-TW) 此次並未進行換股。

觀察調整後的成分股名單，其中，京城銀獲得 3 檔 ETF 納入，包括 00733、00900 及 00934；世界則獲 00881、00900 及 00935 選入。值得注意的是，00900 皆持有此次換股的 2 家人氣公司。

至於獲得 2 檔 ETF 納入的個股，包括世芯 - KY、東元、楠梓電、中環、海悅、國產、櫻花建、遠東銀、群益證、遠百、富邦媒、欣銓、致伸、東科 - KY、長虹等，共計 15 檔。

從此波調整指數成分股的 ETF 報酬率來看，今年以來截至 4/18，表現最佳為 00905，報酬率達 18.87%；以近六個月來看，00881 報酬率達 30.26% 最亮眼；時間拉長至近一年來的報酬比較，則以 00733 的 74.7% 最為凌厲，也是台股原型 ETF 中的霸主。