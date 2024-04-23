美長天期公債ETF夯 00857B追募200億元開放初級市場申購

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 09:39

美國長天期公債信評較佳，對投資人來說極具吸引力，繼日前永豐 20 年美公債 ETF(00857B-TW) 申購額度已達上限暫停受理申購後，近日永豐投信獲准追加募集新台幣 200 億元額度，再度開放初級市場申購。在降息趨勢展望不變下，可望再掀債市熱潮。

截至上週五 (19 日) 為止，00857B 之受益人數從去年底 1.2 萬人翻倍成長至 3 萬人，而資產規模亦從去年底約 55.9 億元成長至 158.9 億元，顯示長天期的美國債券 ETF 持續受到市場投資人矚目。

永豐 20 年美公債 ETF 經理人林永祥表示，3 月美國消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.5%，升幅高於預期，而超出預期的通膨數據，也澆熄了市場原先預期 6 月降息的可能。此外，聯準會主席鮑爾在近期談話也表示目前對於通膨回落欠缺進展，在未有更多經濟數據支持之下，會維持高利率的貨幣政策，顯示短期要降息的機會並不容易。

林永祥指出，通膨數據開出後，美國 10 年期公債殖利率隨即觸及 4.5%，債券價格再次來到甜蜜點。此外，中東緊張局勢升溫，促使作為避險資產的美債吸引力大增。