〈ETF成分股調整〉換股找飆股！00733不只擁有AI 更搶進520概念股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-21 10:40
台股 ETF 自 4 月下旬開始進入換股潮，首波 8 檔中以富邦臺灣中小 (00733-TW) 換股比率最高，50 檔成分股中異動多達 46 檔，00733 此次換股類別顯得相當分散，單一最大產業曝險不超過 20%，企圖捕捉類股輪動的動能並追求獲利。除了持續看好 AI 股成長力道外，00733 更搶進 520 概念股，瞄準能源政策催動新一波行情。
00733 近一年報酬率高達 74%，為台股原型 ETF 中的飆股，本次指數調整於 4/19 起生效，以產業來看，電子股仍維持將近 6 成的比例，而其餘 4 成則配置到傳統類股。整體來看，00733 十足分散的配置在各產業的飆股，將在追求類股輪動報酬的同時，避免過度曝險在單一產業上，在今年股價發酵題材多點開花的情況下，未來漲勢值得期待。
觀察 00733 此次換股邏輯，以 29 大類產業來看，第一大產業為電子零組件，占比達 17.9%，成分股如群光 (2385-TW)、嘉澤 (3533-TW)、致伸 (4915-TW)，近期搭上 AI 概念，都有不錯的表現。
受惠於散熱需求，第一季中小動能持股的奇鋐 (3017-TW) 波段漲幅已相當大，近期動能下降，反而是水冷的高力 (8996-TW) 有不錯的表現，高力布局伺服器水冷，主要出貨冷卻液分配裝置 (CDU) 為主，目前水冷營收占比尚低，今、明年有望加速成長，近期可望有較大的超額報酬因而被納入。
第二大產業為 520 概念股的電機機械，整體占比 16%，近年台灣缺電危機成為企業的不定時炸彈，因此，賴政府新建團隊首要面對的就是能源政策。台電強韌電網計畫將輸電系統及配電系統汰舊換新規劃，使重電股士電 (1503-TW) 、大山 (1615-TW) 、億泰 (1616-TW) 產業指數漲幅表現優於大盤，並在此次指數調整納入 00733 成分股。
第三大產業為金融保險業，整體也有近 14%，金融保險類股則是因為居高不下的通膨，所帶來的升息利多，而有一小段波段漲幅。
除此之外，今年台灣房市大爆發與建商獲利成長，營建類股如中工 (2515-TW) 、華固 (2548-TW) 、櫻花建 (2539-TW) 、欣陸 (3703-TW) 與不動產代銷的海悅 (2348-TW) 等，也都被納入中小動能指數。
00733 於 18 日除息，每單位實際配發 5.153 元，不過，適逢台股回檔修正，19 日以 57.1 元作收，失守半年線，為近 3 個月來的低點，法人表示，投資人可留意逢低買進的時機點。
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