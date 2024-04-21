〈ETF成分股調整〉換股找飆股！00733不只擁有AI 更搶進520概念股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-21 10:40

台股 ETF 自 4 月下旬開始進入換股潮，首波 8 檔中以富邦臺灣中小 (00733-TW) 換股比率最高，50 檔成分股中異動多達 46 檔，00733 此次換股類別顯得相當分散，單一最大產業曝險不超過 20%，企圖捕捉類股輪動的動能並追求獲利。除了持續看好 AI 股成長力道外，00733 更搶進 520 概念股，瞄準能源政策催動新一波行情。

00733 近一年報酬率高達 74%，為台股原型 ETF 中的飆股，本次指數調整於 4/19 起生效，以產業來看，電子股仍維持將近 6 成的比例，而其餘 4 成則配置到傳統類股。整體來看，00733 十足分散的配置在各產業的飆股，將在追求類股輪動報酬的同時，避免過度曝險在單一產業上，在今年股價發酵題材多點開花的情況下，未來漲勢值得期待。

觀察 00733 此次換股邏輯，以 29 大類產業來看，第一大產業為電子零組件，占比達 17.9%，成分股如群光 (2385-TW)、嘉澤 (3533-TW)、致伸 (4915-TW)，近期搭上 AI 概念，都有不錯的表現。

第三大產業為金融保險業，整體也有近 14%，金融保險類股則是因為居高不下的通膨，所帶來的升息利多，而有一小段波段漲幅。